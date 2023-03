Nhìn lại những câu nói đậm "ngôn tình"của "vua cá Koi" Thắng Ngô dành cho Hà Thanh Xuân

Những chia sẻ đậm chất ngôn tình của hai vợ chồng đại gia cá Koi Thắng Ngô

Hồi tháng 5/2022, đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới linh đình, cặp đôi quyết định về chung một nhà chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, đám cưới xa hoa của cặp đôi đã nhận về không ít lời bàn tán, công kích từ cộng đồng mạng.

Thời điểm 2 người quen nhau cũng là lúc Thắng Ngô và vợ cũ đồng thuận ly hôn. Chỉ sau 1 thời gian ngắn ly hôn với vợ cũ, "vua cá Koi" nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới bên nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân.

Đám cứoi của đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tổ chức hồi tháng 5/2022. (Ảnh: FBNV)

"Vua cá Koi" Thắng Ngô bị chỉ trích dữ dội vì bị cho là phụ bạc vợ để theo tình trẻ. Bởi trước khi cưới Hà Thanh Xuân không lâu, đại gia Thắng Ngô từng xuất hiện trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam cùng vợ cũ Thanh Đào.

"Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào con cá Koi là mình đang âm. Cũng rất là may mắn vì bà xã luôn luôn đồng cam chịu khổ. Trước khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum nhưng cứ vung tiền. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì đã không đứng ở đây", "vua cá Koi" Thắng Ngô từng chia sẻ trên sóng Siêu trí tuệ Việt Nam.

Cách đó thời gian ngắn đại gia Thắng Ngô và vợ cũ vẫn mặn nộng và cùng nhau xuất hiện tại Siêu trí tuệ Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

Còn ca sĩ Hà Thanh Xuân bị đồn đoán là "tiểu tam" chen vào cuộc sống hôn nhân của Thắng Ngô và vợ cũ trước khi cả hai ly hôn.

Trước bão dư luận và chỉ trích từ cộng đồng mạng, đại gia Thắng Ngô luôn ra sức bảo vệ ca sĩ Hà Thanh Xuân, trả lời báo chí, đại gia cá Koi luôn dành cho vợ những lời có cánh:

"Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại".

"Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau".



"Thật lòng mà nói, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen một cô ca sĩ. Tôi tự tìm tên Hà Thanh Xuân trên mạng và đọc tới 60 bài báo về cô ấy. Từ đó, tôi phát hiện ra bà xã tôi là người phụ nữ đặc biệt, có nhiều khác lạ nên mới muốn tìm hiểu. Hiểu kỹ rồi, tôi mới quyết định chính thức theo đuổi, quen biết Hà Thanh Xuân vì tin tưởng vào bà xã mình".

"Bà xã tôi là người kín đáo, chịu khó và rất nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may là do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay".

"Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh".



"Khi Hà Thanh Xuân biết tôi chơi cá Koi, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chúng. Hà Thanh Xuân rất hợp với nghề cá Koi. Có một lần tôi dẫn vợ tới một cái hồ, toàn bộ cá trong hồ đó do mình tôi nuôi từ bé, chưa tiếp xúc với con người, nhưng khi Hà Thanh Xuân ngồi bên hồ đó, toàn bộ cá Koi đều bu lại.

Từ đó, tôi thấy bản chất Hà Thanh Xuân rất lành. Con người có thể giả dối chứ con vật không biết giả dối. Nó phải thấy ai đó thân thiện, hiền hòa, có gì đó thu hút nó thì nó mới tới".

Đại gia Thắng Ngô từng chia sẻ nhiều lời ngôn tình về Hà Thanh Xuân. (Ảnh: FBNV)

Khi nhắc tới đại gia Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng đã dành nhiều lời có cánh cho chồng:

"Trong khoảng thời gian trò chuyện với nhau qua tin nhắn, chúng tôi đã xác định đối phương là người mà mình đang kiếm tìm. Khi gặp nhau, chúng tôi được củng cố thêm điều đó".

"Đối với tôi cũng như anh Thắng, thời gian không phải là thước đo duy nhất của một mối quan hệ. Điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu và đặc biệt là tình yêu".

"Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỉ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống! 2 is better than 1".

Cặp đôi về chung một nhà chỉ sau vài tháng quen biết. (Ảnh: FBNV)

Tin đồn đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân "đường ai nấy đi" chỉ sau chưa đầy 1 năm kết hôn

Sáng ngày 12/3, cư dân mạng đồng loạt soi ra trang cá nhân của "vua cá koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã huỷ kết bạn với nhau. Cả hai được cho là đã xoá hết những hình ảnh ngọt ngào trước đó. Những hành động này dấy lên tin đồn "Vua cá koi" và ca sĩ Hà Thanh Xuân "đường ai nấy đi" chỉ sau 1 năm tổ chức đám cưới linh đình.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Thắng Ngô cho biết: "Từ 10 ngày trước đã có rất nhiều anh em bạn bè, báo chí nhắn tin gọi điện nhắn tin cho tôi để hỏi về vấn đề này rồi. Thực ra bây giờ chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi. Bình an là trên hết, tôi không muốn cuộc sống riêng tư bị đụng chạm tới.

Đã là mạng xã hội mà, người ta muốn nói gì mà chẳng được. Nhiều người quyền cao chức trọng người ta còn chẳng tha chứ nói gì tôi. Trên facebook cá nhân của tôi vẫn để hình ảnh của tôi và Hà Thanh Xuân, từ xưa tới nay vẫn vậy. Chẳng qua tôi khoá facebook lại vì tôi biết các trang mạng xã hội đang lấy hình ảnh trên trang cá nhân của tôi để đưa thông tin thất thiệt".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi: "Như vậy tức là không có chuyện vợ chồng Vua cá Koi rạn nứt?", ông Thắng Ngô từ chối trả lời: "Tôi xin phép không bàn tới chuyện này".