Một loại thịt đặc sản được xem là bài thuốc quý, nổi bật như "một viên ngọc" trong bản đồ ẩm thực Kon Tum

Thịt nhím - đặc sản độc đáo của đất đại ngàn Kon Tum

Khi nói về ẩm thực Kon Tum, không thể không nhắc đến thịt nhím, một món ăn gắn liền với đời sống và văn hóa của người Brâu, một dân tộc thiểu số tại Bắc Tây Nguyên. Người Brâu từ lâu đã coi thịt nhím như một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày và các dịp lễ hội quan trọng.

Theo lời kể của những người già trong làng, từ thuở xa xưa, khi họ còn lên rừng làm nương, làm rẫy, nhím rừng đã trở thành nguồn thực phẩm chính do tính sẵn có và giá trị dinh dưỡng cao. Những con nhím được săn bắt, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, từ nướng, xào đến canh, tạo nên hương vị đặc trưng và phong phú.

Theo lời kể của người dân, thịt nhím là món ăn quen thuộc bắt nguồn từ bà con đồng bào dân tộc thiểu số Brâu chủ yếu sinh sống ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Mia.vn

Đối với người dân Brâu và các dân tộc thiểu số khác tại Kon Tum, thịt nhím không chỉ là món ăn mà còn là bài thuốc quý. Theo kinh nghiệm dân gian, thịt nhím có tác dụng kích thích tiêu hóa, nhuận tràng, bổ dưỡng. Đặc biệt, trong những ngày lễ hội, món thịt nhím trở thành điểm nhấn, thu hút sự chú ý của thực khách bởi sự đa dạng trong cách chế biến và hương vị đậm đà, thơm ngon.



Thịt nhím Kon Tum có nhiều cách chế biến phong phú, mỗi món ăn đều mang một hương vị đặc trưng riêng, hấp dẫn thực khách ngay từ lần đầu thưởng thức.

Một trong những món ăn phổ biến nhất là thịt nhím xào lăn sả ớt. Miếng thịt nhím được thái mỏng, xào chung với sả, ớt và các loại gia vị, tạo nên món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Khi ăn, vị cay của ớt kết hợp với hương thơm của sả và vị ngọt tự nhiên của thịt nhím khiến thực khách không thể cưỡng lại. Món ăn này thường được ăn kèm với rau thơm, rau sống, cơm hoặc bánh mì, tạo nên bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và hương vị.

Món thịt nhím nhồi ống lồ ô được làm như món cơm lam của người dân nơi đây, sau khi làm sạch thịt người ta sẽ chọn miếng thịt nạc rồi ướp với gia vị tự nhiên. Ảnh: Báo Công Thương

Thịt nhím nướng là món ăn cầu kỳ và tốn thời gian hơn so với xào lăn. Thịt nhím sau khi thui trên bếp than hồng sẽ nổi lên hoa văn trông như vảy cá, đặc biệt, lỗ chân lông của con nhím hiện lên rất rõ. Thịt nhím nướng thường được thái mỏng, ướp gia vị kỹ lưỡng với mật ong, bột nêm, đường và cà phê. Nước cốt củ riềng và tỏi băm được thêm vào để tăng hương vị. Sau khi ướp thịt khoảng 25-30 phút, thịt được nướng trên than hồng cho đến khi chín đều, thơm phức. Thịt nhím nướng không chỉ có mùi thơm hấp dẫn mà còn giữ được độ dai ngon đặc trưng.

Ngoài nướng và xào, thịt nhím còn được chế biến thành món hấp. Thịt nhím hấp được thái miếng to, thoa một ít rượu trắng lên phần da để khử mùi hôi tanh, sau đó rửa sạch lại với nước. Thịt nhím được ướp với hạt nêm, đường trắng, gừng cắt sợi và chút bột ướp thịt nướng. Sau khi thấm gia vị khoảng 30-35 phút, thịt nhím được hấp cách thủy cho tới khi chín thơm ngon. Món nhím hấp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt, kết hợp với hương vị của các gia vị ướp, tạo nên món ăn thanh đạm nhưng không kém phần hấp dẫn.

Thịt nhím - Đặc sản được xem là bài thuốc quý

Thịt nhím có vị ngọt có công dụng nhuận tràng, bổ dưỡng.

Thịt nhím Kon Tum không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo các nghiên cứu của Đông y, thịt nhím có nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe con người, đặc biệt là trong việc điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày. Thịt nhím chứa nhiều chất đạm, ít mỡ, giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ tiêu hóa. So với thịt heo rừng, thịt nhím còn nạc và giàu dinh dưỡng hơn nhiều, là nguồn thực phẩm lý tưởng cho những người có nhu cầu bồi bổ sức khỏe.

Đối với người dân Brâu và các dân tộc thiểu số khác tại Kon Tum, thịt nhím trở thành món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Vào những ngày hội làng, thịt nhím được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, từ nướng, hấp đến canh. Những món ăn này không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong ẩm thực của người dân địa phương mà còn là dịp để họ giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc của mình đến với du khách.

Từ món thịt nhím nướng trên than hồng đến món thịt nhím nhồi ống lồ ô hay độc đáo như canh xương nhím nấu bột bắp, rồi thịt nhím gói lá dong… những món ăn mà chỉ nghe tên thôi ai cũng phải ao ước được thưởng thức một lần. Ảnh: TL

Lễ hội tại Kon Tum luôn tràn ngập màu sắc và âm thanh. Trong không khí rộn ràng của những ngày hội, hình ảnh những bếp lửa hồng nướng thịt nhím, những nồi canh xương nhím nấu bột bắp, những gói nhím lá dong… hiện lên đầy sinh động. Du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm những nét đặc sắc của cuộc sống người dân Tây Nguyên.

Thịt nhím Kon Tum là một món đặc sản độc đáo, không chỉ nổi tiếng với hương vị thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Qua những cách chế biến đa dạng và sáng tạo, thịt nhím không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân Brâu mà còn trở thành điểm nhấn trong ẩm thực Kon Tum, thu hút sự chú ý của du khách từ khắp nơi. Nếu có dịp ghé thăm Kon Tum, đừng quên thưởng thức những món ăn từ thịt nhím để cảm nhận trọn vẹn hương vị và nét đẹp văn hóa ẩm thực nơi đây.