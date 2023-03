1. Vì sao rau dền được cả thế giới coi là loại rau "trường thọ"?

Có thể bạn không biết, tại Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp, rau rền rất được ưa chuộng, thậm chí còn được ca ngợi là loại rau "trường thọ" bởi những công dụng đứng đầu bảng các nhóm rau của chúng.

Thậm chí, tại Nigeria, rau dền cơm còn được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu. Một số trung tâm nghiên cứu trên thế giới còn bào chế rau dền cơm thành loại em bôi điều trị viêm nhiễm mắt, thuốc động kinh và thuốc chống co giật.

Vì sao rau dền được cả thế giới coi là loại rau "trường thọ"? Ảnh: FAO

Rau dền là loại rau có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm viêm, ngăn ngừa loãng xương và một số bệnh khác như tim mạch, tiểu đường, thiếu máu...

Sở dĩ được coi là loại rau "trường thọ" chính là vì những công dụng tuyệt vời mà loại rau này mang lại.

Trong đó, không thể không kể đến công dụng đầu tiên của rau dền đó chính là tốt cho xương khớp.

Theo nghiên cứu, trong rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Theo thống kê, rau dền là loại rau có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Điều quan trọng là trong rau dền không chứa acid oxalic, do vậy canxi và sắt trong rau dền sau khi đi vào cơ thể rất dễ được tận dụng và hấp thu nên rất tốt trong việc xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn, đồng thời giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên.

Bên cạnh việc tốt cho xương khớp thì với những hoạt chất tuyệt vời của mình, đây cũng chính là loại rau chống được các bệnh ung thư. Cụ thể, đặc tính chống ung thư là do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền. Chúng chiến đấu chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Rau dền là loại rau thường hay mọc hoang dại ở những nơi đất bỏ hoang.

Ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh.

Hơn nữa, đây cũng là loại rau rất tốt cho những người bệnh tiểu đường: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Ngoài ra đây cũng là loại rau ngăn ngừa một số vấn đề răng miệng: Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Hay như công dụng ngừa bệnh tim mạch: Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Canh rau dền nấu tôm là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm của các gia đình Việt.

Và màu đỏ của loại rau này chính là minh chứng cho việc ngăn ngừa chứng thiếu máu: Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Rau dền có tính mát, không thích hợp dùng cho người tiêu lỏng và tiêu chảy mạn tính.

2. Cách trồng loại rau trường thọ trong thùng xốp đơn giản, hái mỏi tay không hết

Rau dền là một loại rau rất tốt cho sức khỏe. Cách trồng loại cây này cũng rất dễ có thể trồng quanh năm và khả năng thích nghi với mọi thời tiết.

Trồng rau dền tại nhà không hề khó bởi đây là một loại rau cực kỳ dễ trồng.

Rau dền thường được trồng từ hạt.

Bạn đem ngâm hạt giống trong nước ấm khoảng 50 độ C trong vòng 2-4 tiếng. Sau đó, mang đi gieo xuống đất ẩm, mỗi lần gieo khoảng 1g/1m2. Tiếp đó, phủ 1 lớp đất mỏng lên trên bề mặt đất vừa gieo xong. Sau đó, tưới chút nước bằng vòi phun nhẹ để giúp đất ẩm rồi đậy kín thùng xốp trong vòng 2 ngày đầu để hạt giống nảy mềm dễ và nhanh hơn.

Chỉ với vài ghi nhớ là bạn đã có thể trồng loại rau trường sinh này tốt um rồi.

Chăm sóc rau dền vô cùng đơn giản. Hằng ngày bạn nên chăm chỉ tưới cho cây 2 lần sáng và chiều.

Khi rau đạt chiều cao khoảng 7cm thì bạn bón thêm phân ure, tiếp tục bón cho cây định kỳ 7 ngày/ 1 lần.

Sau 20-30 ngày khi rau dền đã cao và phát triển tốt thì bạn đã có thể thu hoạch được rồi. Bạn dùng kéo cắt ngang thân cách phần đất khoảng 10cm. Tuy nhiên bạn không nên để sau 45 ngày mới thu hoạch vì rau sẽ bị già và ăn sẽ không còn được tươi ngon.

Khi đã thu hoạch xong rau dền, bạn nên tiếp tục bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cho đất như phân giun chẳng hạn để chuẩn bị đợt rau trồng tiếp theo.