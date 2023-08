Cây rau me đất mọc dại ở nhiều nơi nhưng ít người biết rằng, loại rau này lại có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Thậm chí, me đất chính là một thành phần quan trọng trong nhiều bài thuốc điều trị bệnh.

Rau me đất là loại rau mọc dại

Trong dân gian, cây me đất còn được gọi là chua me đất, tam diệp toan hay ba chìa,... và nhiều tên gọi khác. Loại cây này thuộc họ Oxalidaceae và được chia thành 2 loại là me đất hoa đỏ và me đất hoa vàng.

Rau me đất là loại cây mọc dại ở nhiều nơi.

Có 2 loại rau me đất đó là:

Loại rau me đất hoa vàng: Là loại rau có thể sống lâu năm, thuộc thân thảo và có thể mọc và bò sát đất. Thân cây thường có lông và màu đỏ nhạt. Lá cây có cuống dài, mọc so le, rất mỏng và có hình tim. Hoa có màu vàng, quả hình thuôn dài.



Loại me đất hoa đỏ: Loại rau này có thể đạt chiều cao từ 20 đến 30cm và thuộc loại cây thân thảo. Lá có cuống dài, thuộc dạng lá kép. Trên lá có lông và phần dưới của lá có tuyến hơi đen.

Tại Việt Nam, chúng ta có thể tìm thấy loại rau này ở nhiều tỉnh thành ở khắp các vùng miền từ Bắc vào Nam. Là loại cây ưa ẩm và có thể chịu bóng, me đất có thể mọc hoang ở những bờ ruộng, bãi đất hoặc cũng có thể mọc ngay trong vườn nhà bạn.

Phần lớn những loại thảo dược đều dùng ở dạng phơi khô. Tuy nhiên, cây me đất lại thường được dùng khi còn tươi, rất ít khi dùng thuốc ở dạng khô. Một số bài thuốc có thể điều chế từ tất cả các bộ phận của cây nhưng cũng có những bài thuốc chỉ dùng phần lá cây khi còn tươi. Tháng 6 đến tháng 7 là thời gian lý tưởng nhất để thu hoạch cây me đất.

Hiện tại rau me đất tươi được bán tại sàn thương mại điện tử, chợ online với giá 140.000 đồng/kg. Chị em nội trợ có thể tìm mua về chế biến thành những món ăn ngon như salad me chua trộn với một số loại rau củ quả, canh me chua đất, cá kho me chua đất...

Cây rau me đất được ví như một vị thuốc quý trong Đông Y

Cây me đất có chứa nhiều dưỡng chất, có thể kể đến như kali, vitamin C hay vitamin B2, canxi, caroten,...

Trong Y học cổ truyền, me đất không gây độc, có vị chua và tính mát nên rất tốt cho sức khỏe. Cụ thể, loại cây này có thể mang đến những lợi ích sức khỏe như sau: Giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể, có khả năng sát trùng, cải thiện những triệu chứng của bệnh viêm niệu đạo, thông tiểu tiện, điều trị kiết lỵ.

Rau me đất thường được dùng ở dạng tươi

Đặc biệt, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong cây rau me đất có chứa axit oxalic. Do đó, nếu sử dụng loại rau này để đánh bóng các đồ dùng bằng đồng, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rất rõ ràng.



Ngoài ra, theo Y học hiện đại, nếu sử dụng đúng cách, cây me đất có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như sau: Có tính kháng khuẩn và kháng viêm rất tốt, giải nhiệt cơ thể, lợi tiểu, tốt cho hệ tiêu hóa, điều trị một số bệnh về da như mụn nhọt, nấm da, có tác dụng tiêu diệt côn trùng hiệu quả.

Một số món ăn sử dụng loại rau me đất hoa vàng

Chua me đất nấu canh cá lóc: Chua me, cá lóc, giá đậu, gia vị hành ngò nấu canh ăn tuần vài lần. Món này rất tốt cho người bị chảy máu răng miệng, tiểu ra máu...

Chua me đất nấu canh cá diếc: Chua me, giá đậu, cá diếc, nấu canh hoặc kho ăn... Món này dùng tốt cho người bị cảm sốt, viêm họng, nhức mỏi, ho khan.

Chua me đất nấu canh cá chép: Chua me, cá chép, giá đậu, gia vị hành ngò nấu canh ăn tuần vài lần. Món này tốt cho người hoàng đản, tiểu vàng, mệt mỏi, chậm tiêu, tăng men gan; người ho đàm, viêm tiết niệu cũng dùng tốt.

Chua me đất thường dùng để nấu canh

Chua me đất nấu canh cá linh: Chua me, cá linh, rau ngổ, dọc mùng, giá đậu, hoa chuối gia vị vừa đủ nấu canh ăn tuần vài lần. Trị chứng viêm tiết niệu: tiểu khó, phù thũng, tiểu buốt gắt, tiểu vàng đục cuối bãi.

Chua me đất nấu canh thịt ếch: Chua me, giá đậu, rau ngổ, thịt ếch, cà chua, dứa, hành lá, hoa chuối, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Món này tốt cho trẻ em nổi rôm sẩy, da khô sần ngứa gãi, đơn đỏ mề đay, các chứng liên quan thấp nhiệt.

Chua me đất nấu cá trê: Chua me, cá trê, tàu mùng, giá đậu, hoa chuối, gia vị hành ngò nấu canh ăn tuần vài lần. Trị váng đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, hay cáu gắt, tăng huyết áp.

Canh chua me đất nấu cá trạch: Chua me, cá trạch, giá đậu, rau ngổ, gia vị hành ngò nấu canh ăn tuần vài lần. Dùng tốt cho người già, người mới ốm dậy ăn kém, người gầy táo bón kèm hoa mắt chóng mặt...

Lẩu chua me đất trai đồng: Chua me, thịt trai đồng, đậu phụ, cà chua, rau đắng, giá đậu, gia vị hành ngò nấu lẩu ăn tuần vài lần... Trị chứng tâm nóng bứt rứt gây mất ngủ, có khi hoảng sợ hồi hộp, mệt mỏi.

Lẩu chua me đất nấu thịt gà: Chua me, thịt gà, đậu phụ sả ớt, hành, mỡ, ngò nấu lẩu ăn tuần vài lần... Công dụng: bổ mát, dưỡng âm ích xương, lợi ngũ tạng. Rất tốt cho người ngoại cảm nội thương, người nóng nhiệt.