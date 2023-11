Loại rau giá rẻ giàu canxi hơn sữa, siêu vitamin C, ăn nhiều đẹp da, bổ não, chắc khỏe xương

Súp lơ là loại rau được yêu thích vì hoa xanh mềm mại và chất dinh dưỡng độc đáo. Đây là loại rau tốt cho sức khỏe và ngon miệng thường xuất hiện trên bàn ăn của mọi người.

Loại rau giàu vitamin C, vitamin K, folate, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chỉ 100g súp lơ cắt nhỏ ăn sống hoặc nấu chín đã cung cấp đủ 100% nhu cầu hàng ngày của bạn về vitamin C và 25% vitamin K.

Súp lơ là loại rau được yêu thích vì hoa xanh mềm mại và chất dinh dưỡng độc đáo. Ảnh minh họa Pixabay

Súp lơ cũng chứa vitamin B6, folate, canxi, magiê, kali, sắt, phốt pho và protein. Loại rau lành mạnh này cũng chứa nhiều chất xơ và giàu chất chống oxy hóa. Bạn nên bổ sung loại rau có giá trị dinh dưỡng cao này vào chế độ ăn uống của mình.

Các chất dinh dưỡng có trong súp lơ có thể cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức tối đa, ngăn ngừa tình trạng khô da và tác dụng phụ trợ tốt trong việc bảo vệ não và thị lực.

Loại rau này cũng rất giàu canxi và protein.

Người ta khuyến cáo những người đang tập thể dục và giảm cân nên ăn nhiều bông cải xanh, có thể có tác dụng cân bằng dinh dưỡng tốt.

Ăn nhiều loại rau này có thể bổ sung vitamin và khoáng chất, đồng thời cũng có thể cải thiện khả năng miễn dịch.

Súp lơ có thể tăng cường khả năng giải độc của gan, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, là bậc thầy về chống ung thư.

Ngoài ra, loại rau này là nguồn cung cấp choline dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng mới được phát hiện gần đây. Ảnh minh họa SH

Loại rau này còn có tác dụng điều hòa và phòng ngừa bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Vì nó giàu chất xơ, có thể làm giảm sự hấp thu glucose trong dạ dày và ruột, từ đó làm giảm lượng đường trong máu, đồng thời có thể kiểm soát hiệu quả tình trạng bệnh tiểu đường.

Súp lơ là một nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do và chứng viêm. Đó là bởi vì loại rau họ cải này chứa glucosinolate và isothiocyanates có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư và flavonoid giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao gồm cả bệnh tim.

Ngoài ra, loại rau này là nguồn cung cấp choline dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng mới được phát hiện gần đây.

Vitamin K trong súp lơ có thể giúp ích cho sức khỏe của xương. Ảnh minh họa Pixabay

Choline là một yếu tố thiết yếu, tuy không được phân loại là vitamin hoặc khoáng chất song nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn.

Đó là bởi vì choline cần thiết để sản xuất acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng, phát triển não bộ, học tập và trí nhớ.

Vitamin K trong súp lơ có thể giúp ích cho sức khỏe của xương, bởi vì tiêu thụ đủ lượng vitamin này giúp cải thiện sự hấp thụ canxi và ngăn bài tiết canxi qua nước tiểu.



Loại rau này chế biến được nhiều món ăn ngon. Ảnh minh họa Pixabay

Mức độ vitamin K thấp có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương và loãng xương cao hơn. Vitamin K trong súp lơ cũng giúp đông máu.

3 "kẻ thù không đội trời chung" của loại rau này

Súp lơ có rất nhiều lợi ích nhưng nó cũng có 3 "kẻ thù không đội trời chung" không nên ăn súp lơ. Theo Sohu, có 3 thực phẩm "kỵ" súp lơ.



- Dưa chuột: Dưa chuột là loại rau giải nhiệt mùa hè, dưa chuột thường xuất hiện trong các món salad đầy màu sắc bên cạnh bông cải xanh.

Bạn không nên ăn loại rau này với dưa chuột, gan hoặc cam. Ảnh minh họa Pixabay

Tuy nhiên, dưa chuột và súp lơ không nên ăn cùng nhau. Nguyên nhân là do trong dưa chuột có chứa selen, nguyên tố vi lượng này tương tác với vitamin C trong súp lơ, có thể làm phân hủy vitamin C, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong súp lơ.

- Gan lợn: Gan lợn là một trong những nguyên liệu được nhiều người yêu thích, rất giàu chất sắt và đồng, được coi là thực phẩm bổ sung sắt chất lượng cao.

Tuy nhiên, nó không được khuyến khích khi tiêu thụ với súp lơ. Điều này là do sắt và đồng trong gan lợn có thể phản ứng bất lợi với một số chất dinh dưỡng trong bông cải xanh, khiến chúng bị phân hủy và do đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Súp lơ là loại rau bổ dưỡng và chế biến linh hoạt được nhiều món ăn ngon, vì thế, bạn đừng nên bỏ qua nhé! Ảnh minh họa SH

- Cam: Súp lơ và cam đều có hàm lượng vitamin C cao nên thường được xếp vào nhóm thực phẩm lành mạnh.

Ăn nhiều súp lơ và cam cùng lúc có thể gây gánh nặng cho đường tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tiêu chảy.

Do hàm lượng chất xơ cao trong hai loại thực phẩm này cũng như sự hiện diện của một số axit tự nhiên nên chúng có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa của một số người.

Súp lơ là loại rau bổ dưỡng và chế biến linh hoạt được nhiều món ăn ngon, vì thế, bạn đừng nên bỏ qua nhé!