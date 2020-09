Loạt bí mật “dở khóc dở cười” sau cảnh “khóa môi” trên phim truyền hình Việt

Trong các bộ phim, cảnh hôn giúp các diễn viên thể hiện được tình cảm, sự gắn kết của các nhân vật do mình đảm nhận. Cảnh quay này cũng giúp người xem thăng hoa hơn. Thế nhưng, hậu trường thực hiện cảnh hôn lại không ngọt ngào như nhiều người nhìn thấy.

Vừa qua, tại sự kiện ra mắt "Trói buộc yêu thương", Ngọc Lan chia sẻ về nụ hôn với Trương Thanh Long trong phim. Khi thực hiện các cảnh nóng, cô và bạn diễn phải cố gắng mang lại sự chân thật nhất. Có những lúc, do quá nhập tâm, Ngọc Lan và Trương Thanh Long vừa khóc vừa hôn đến nước mắt hòa lẫn nước mũi trong phân cảnh tái ngộ.

Ngọc Lan hào hứng chia sẻ về cảnh hôn với Trương Thanh Long.

Trong khi đó, Trương Thanh Long lại có cảm giác trái ngược với Ngọc Lan. Anh chia sẻ: "Nhân đây Long cũng nói luôn, thực ra nó hơi ghê và Ngọc Lan cũng không phải dạng vừa. Sau khi Lan nếm nước mũi của Long khi hôn, đến cảnh Long đè Lan xuống Lan cũng xì nước mũi cho Long nếm lại".

Trước ngày tập cuối "Tình yêu và tham vọng" lên sóng, Diễm My 9x từng chia sẻ về cảnh hôn lãng mạn ở đài phun nước với Nhan Phúc Vinh. Cảnh quay này đánh dấu khoảnh khắc hai nhân vật Linh và Minh chính thức trở thành người yêu. Nữ diễn viên cho biết cảnh quay đó kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ.

Lý do cảnh tình tứ này diễn ra lâu như vậy là bởi ê-kíp phải đợi người dân trở về nhà. Bởi trước đó, họ hiếu kỳ, tập trung rất đông ở địa điểm ghi hình. Tuy phải thực hiện trong nhiều giờ, Diễm My 9x không cảm thấy khó do đã nhập vai một thời gian dài trước đó.

Diễm My - Nhan Phúc Vinh có cảnh hôn nhau ở đài phun nước trong "Tình yêu và tham vọng".

Trong hậu trường "Cô gái nhà người ta", Phương Oanh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh khi quay cảnh "khóa môi" Đình Tú. Thấy bạn diễn hồi hộp, Đình Tú động viên: "Bây giờ Oanh cứ nhắm mắt, nín thở, việc còn lại để Tú". Khi đạo diễn hô "cắt", Phương Oanh hét lên thất thanh. Phản ứng của cô khiến mọi người không thể nhịn cười.

Năm 2018, Phương Oanh từng có nụ hôn mãnh liệt với Doãn Quốc Đam trong "Quỳnh búp bê". Theo yêu cầu của đạo diễn, Doãn Quốc Đam phải hôn ngấu nghiến. Trong một đúp quay, do quá mạnh bạo, anh bập răng vào môi Phương Oanh khiến nữ diễn viên bị đau.

Phương Oanh hồi hộp khi hôn Đình Tú trong "Cô gái nhà người ta".

Doãn Quốc Đam có cảnh hôn mạnh bạo với Phương Oanh nhưng vô tình làm bạn diễn đau.

Tuy theo nghề diễn lâu năm nhưng khi thực hiện cảnh hôn với Quốc Trường trong Về nhà đi con, Bảo Thanh vẫn ngại ngùng. Bởi khi đó, cả hai diễn viên mới gặp nhau vài ngày, chưa thể phối hợp ăn ý. Để hoàn thành cảnh hôn Quốc Trường, Bảo Thanh phải uống một lon bia để lấy dũng khí.

Minh Hằng và Lương Mạnh Hải từng có cảnh hôn ấn tượng dưới nước trong phim "Vừa đi vừa khóc". Theo yêu cầu, hai diễn viên phải hôn say mê dưới bể bơi. Chia sẻ về cảnh quay, Lương Mạnh Hải tiết lộ anh và Minh Hằng phải "vật lộn" dưới nước nhiều giờ. Họ còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Thậm chí, hai người suýt nữa bị chết đuối.

Minh Hằng - Lương Mạnh Hải với cảnh hôn say đắm dưới nước.

Trong "Người trở về", Lã Thanh Huyền và Trương Minh Quốc Thái phải ngâm mình dưới sông Đà nhiều giờ để quay cảnh hôn. Khi đó, dù thời tiết giá rét (5-7 độ C), hai diễn viên vẫn phải thể hiện nụ hôn mãnh liệt. Ở đúp quay cuối cùng, Lã Thanh Huyền ngất lịm trên tay bạn diễn.

Có thể thấy, để có được cảnh hôn ngọt ngào, lãng mạn lên sóng, các diễn viên đã phải nỗ lực hết mình. Họ không ngại vất vả, khó khăn để truyền tải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật do mình đảm nhận.