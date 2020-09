Vạch trần tội ác sau ánh hào quang showbiz Hàn: Nhiều nghệ sĩ bị quấy rối và bạo lực tình dục

Mới đây, thông tin nhóm nhạc nữ Fanatics bị quấy rối tình dục ngay trên sóng livestream khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Sự việc xảy ra trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả vào ngày 17/8 vừa qua. Các cô gái của Fanatics được một nữ nhân viên đưa cho áo khoác để che chắn, bởi họ đều diện đồ ngắn, máy quay được đặt ở dưới chân các cô gái.

Khi 4 sao nữ vừa nhận được chiếc áo, một người đàn ông gắt: "Tại sao lại che đi. Tôi đang cố gắng để lộ chân của họ mà, đồ ngu!". Ngay sau đó, âm thanh giống như một tiếng tát mạnh vang lên. Sự việc này khiến nhóm Fanatics sửng sốt. Họ vội vàng trả lại áo khoác cho ê-kíp phía sau máy quay.

Nhóm Fanatics bị nhân viên nam quấy rối ngay trước ống kính máy quay.

Suốt thời gian còn lại của buổi giao lưu, 4 nữ ca sĩ cố gắng nở cụ cười và trò chuyện với người hâm mộ. Nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn lén nhìn về phía bộ phận nhân viên với ánh mắt hoảng sở. Bên cạnh đó, nhóm Fanatics cố gắng khép chân để tránh vấp phải sự cố không đáng.

Theo Naver (Hàn Quốc), sự việc này cho thấy sự hào nhoáng của giới giải trí tại xứ sở kim chi chỉ là bề nổi. Sự phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt của giới giải trí đã tạo ra hành vi quấy rối và bạo lực tình dục. Trong quá khứ, không ít sao nữ bị CEO, đồng nghiệp trong giới quấy rối tình dục.

Yoo So Young từng thừa nhận là nạn nhân bị một CEO quyền lực quấy rối tình dục.

Diễn viên Yoo So Young từng lên sóng chương trình "Heard It Through the Grapevine" tiết lộ từng là nạn nhân của một CEO. Thời điểm đó, Yoo So Young từng là người phụ nữ duy nhất trong buổi tiệc được Giám đốc điều hành đưa về nhà. Trên xe, anh ta chủ động nắm tay, buông lời gạ gẫm ngọt ngào với cô. Mặc dù liên tục bị từ chối, vị CEO này khẳng định sẽ không buông tha nếu không có được điều mình muốn. Vài ngày sau, anh ta hủy hợp đồng với Yoo So Young.

Vài tháng trước, Ari (thành viên của nhóm Yellow Bee) viết một tâm thư tố công ty quản lý ngược đãi, quấy rối tình dục. Nữ ca sĩ cho biết có người đã kéo một thành viên của nhóm đến phòng tập luyện, thực hiện hành vi đồi bại. Thậm chí, có lúc người của công ty gọi các thành viên trong nhóm đi uống rượu giữa đêm. Vì ước mơ trở thành ca sĩ, Ari và các cô gái còn lại phải im lặng.

Không chỉ nữ nghệ sĩ, sao nam cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Hồi tháng 2/2019, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) chuyển hồ sơ của một nữ CEO đến văn phòng công tố. Nữ CEO bị cáo buộc tội quấy rối tình dục, lợi dụng quyền lực để bạo lực 6 sao nam nhóm A-Teen.

6 thành viên của A-Teen bị một nữ CEO gạ gẫm, sờ mó cơ thể.

Theo Nate (Hàn Quốc), 6/10 chàng trai của A-Teen bị nữ CEO đụng chạm cơ thể công khai ở bữa tiệc tại Tokyo (Nhật Bản) vài tháng trước. Thành viên nhỏ nhất mới chỉ 17 tuổi. Sau vụ việc, các nạn nhân đều bị chấn thương tâm lý, phải sử dụng thuốc trong một thời gian dài.

Một thành viên của A-Teen bị quấy rối kể lại nữ CEO đó gạ gẫm sờ mó cơ thể họ trước mặt con gái. Con gái nữ CEO sợ hãi và van nài mẹ dừng lại. Đối với họ, nữ CEO đó là mối nguy hại của showbiz. Cuối cùng, trang Naver nhận định nhiều nạn nhân buộc phải giữ im lặng. Bởi nếu công khai sự việc trên thường đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tham vọng trở thành ngôi sao.