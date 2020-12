Loạt mỹ nhân Việt khoe hình ảnh nóng bỏng chào đón năm mới 2021

Nữ ca sĩ Tóc Tiên đón năm mới với một hình ảnh vô cùng sexy, quyến rũ. Cô viết: "Hình đẹp mà không chia sẻ là một tội ác. Happy New Year 2021". Nữ ca sĩ Bảo Thy đăng tải bức ảnh diện bikini trên du thuyền kèm lời chú thích: "Ngày cuối cùng của năm 2020. Dù vui hay buồn thì cũng hãy mỉm cười thật tươi để tạm biệt năm cũ và đón năm mới thật tươi vui nhé". Trong khi đó, Hoa hậu Tiểu Vy khoe dáng trong chiếc đầm trắng tinh khôi với những khoảng cut-out gợi cảm. Người đẹp chia sẻ: "Cảm ơn 2020. Thật sự cảm ơn những người đã ở bên mình suốt thời gian qua. Tự cảm thấy bản thân rất may mắn vì khi nào cũng nhận được yêu thương và sự giúp đỡ của tất mọi người". Dưới bức hình gợi cảm trên Instagram, người đẹp Ngọc Nữ viết ngắn gọn: "Chào nhé!. 2020 đầy biến cố để trưởng thành". Nữ diễn viên Kiều Anh khoe vẻ đẹp trong bộ váy xuyên thấu lạ mắt. Cô chia sẻ: "Chúc bạn bè thương yêu của tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách. Chào đón một năm mới an lành, thành công gặp nhiều may mắn". Hoàng Thùy Linh khoe ảnh chụp ngay trong khoảnh khắc đón giao thừa. Ở tuổi 32, nữ ca sĩ vẫn rất trẻ trung và cuốn hút. Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng với chiếc đầm bó sát. Cô viết: "Tạm biệt một năm đầy biến động! Cảm ơn những điều mọi người đã dành cho Ngọc. Cố gắng hơn, rút kinh nghiệm thật nhiều cho cuộc sống. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân".