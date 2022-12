Chiều 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Trung Toàn (24 tuổi, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành), Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi) và Bùi Xuân Thanh (25 tuổi, cùng ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trung Toàn, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc chạy xe máy vào tận sân nhà sâu trong cánh đồng để cướp giật dây chuyền người dân. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, trưa 20/12, chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi), ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành đứng chơi trước cửa nhà, xung quanh là khu vực vườn cây nằm sâu trong cánh đồng, phía ngoài có cổng rào khóa cẩn thận. Lúc này đối tượng Toàn cùng Anh, Thanh đi chung xe máy chạy thẳng vào trước sân.

Chị Hà tưởng nhóm thanh niên đi tìm người quen định hỏi thăm, thì bất ngờ 1 đối tượng chạy đến gần giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá 24 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn.

Sân nhà nơi chị Nguyễn Thị Hà, ngụ ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc đứng, sâu trong cánh đồng, nhưng nhóm đối tượng vẫn chạy xe máy vào cướp giật tài sản. Ảnh: Thiên Long

Quá bất ngờ về hành động của 3 thanh niên chị điện thoại báo Công an nhờ giúp đỡ.

Nhận tin báo, trinh sát hình sự huyện Cần Giuộc khẩn trương truy xét. Ngày hôm sau, các trinh sát đã bắt giữ tên Toàn, đồng thời thu hồi sợi dây chuyền vàng đã bán cho một tiệm vàng ở huyện Bình Chánh (TPHCM). Hai ngày sau, đồng bọn là Anh và Thanh cũng bị bắt khẩn cấp tại tỉnh Đồng Nai cùng hành vi cướp giật tải sản.

Thanh và Anh khai nhận là do Toàn "chỉ điểm" nên liều lĩnh vào tận nhà để giật tài sản của nạn nhân