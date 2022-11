Công an bắt nhanh nghi phạm gây ra 2 vụ cướp giật

Theo nguồn tin từ Công an TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Quốc Đạt, SN 2004, trú tại khu dân cư (KDC) Đọ Xá, phường Hoàng Tân, TP.Chí Linh.

