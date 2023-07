Long An: Bắt kẻ trộm băng bó một chân nhảy lò cò vào nhà dân trộm tài sản

Chiều 19/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời mở rộng điều tra một số vụ trộm xảy ra trên địa bàn huyện thời gian gần đây.

Theo cơ quan công an, qua làm việc đối tượng Nguyễn Minh Tiến thừa nhận chính là người đã đột nhập vào trộm máy hàn điện của nhà dân ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Clip: Thiên Long



Đối tượng Tiến hiện ở trọ tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức là lao động tự do.

Nghi phạm nhảy lò cò vào tận bên trong nhà để lấy cắp máy hàn điện. Ảnh: Thiên Long

Nhìn vào nhà không thấy ai bên trong, thanh niên này bước khỏi xe, với chân trái còn băng bó vết thương. "Đạo chích" nhảy từng bước thật nhanh chừng 20m đến khu vực đặt máy hàn điện. Nhanh tay cầm máy lên, đối tượng nhảy một chân quay ra xe sau đó nổ máy vọt đi.

Anh Khanh, chủ nhà kể lại, khi tìm máy hàn để đi làm thì không thấy, sau khi kiểm tra camera gắn gần đó thì thấy hình ảnh đối tượng vào lấy cắp.

Như Dân Việt đưa tin, camera của gia đình anh Nguyễn Tuấn Khanh (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) ghi nhận, khoảng hơn 8h ngày 18/7, nam thanh niên chạy xe máy biển số 52Y6.16.21 vào hẻm rồi đậu lại khá lâu gần nhà anh quan sát.

Thấy vắng bóng người, thanh niên này liền quay đầu xe chạy ngược chiều trở lại tới cánh cổng nhà anh Khanh rồi tắt máy. Đối tượng đậu xe ngay cổng như chờ ai đó.