Đình chỉ Phó chủ tịch UBND xã liên quan mua bán, làm giả giấy tờ cho xe nhập lậu ở Long An

Ngày 14/7, UBND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) xác nhận, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại - Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi) đã bị đình chỉ công tác, để Cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến mua bán làm hồ sơ xe máy nhập lậu.

Ông Thắng cũng bị huyện ủy Tân Hưng đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Trụ sở UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, nơi ông Thắng làm Phó chủ tịch UBND xã. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an Long An, ông Thắng có liên quan đến vụ việc mua, bán xe máy nhập lậu và làm giả giấy tờ xe để bán. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý để lảm rõ đường dây, đối tượng có liên quan.

Vụ án đã được khởi tố nhưng chưa khởi tố bị can.

UBND huyện Tân Hưng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an đối với sai phạm của ông Thắng, để có hướng giải quyết tiếp theo.

Hiện lĩnh vực ông Thắng phụ trách tại UBND xã Vĩnh Đại phân công tạm thời cho người khác.

Ông Thắng là Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại phụ trách kinh tế, ông đảm nhận chức vụ này gần 10 năm.