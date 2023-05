Long An: Chưa kịp hỗn chiến, hai nhóm thiếu niên bị bắt cùng nhiều hung khí nguy hiểm

Chiều 18/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã xác định đối tượng cầm đầu nhóm thiếu niên sử dụng hung khí đi đánh nhau là Phạm Gia Huy (16 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức). Nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Khu vực đường tỉnh 830D khu vực ấp Tân Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nơi xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên. Clip: Thiên Long

Khoảng 12 giờ ngày 15/5, Công an huyện Bến Lức phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm liên xã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ hai nhóm thiếu niên cầm hung khí đang chuẩn bị truy sát nhau trên đường tỉnh 830D thuộc khu vực ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Nhóm đối tượng bị bắt tại trận gồm: Phạm Gia Huy (16 tuổi), Đỗ Quang Vinh (17 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (16 tuổi), Huỳnh Lương Ngọc (16 tuổi), Bùi Nguyễn Gia Khang (16 tuổi), Lê Thành Tiền (18 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Lức.

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Minh (16 tuổi), Nguyễn Từ Hoàng Tiến Dũng (16 tuổi), ngụ huyện Bến Lức kịp rời khỏi hiện trường nhưng cũng sa lưới sau 15 phút bị vây bắt.

Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An vây bắt tại chỗ 8 đối tượng cầm hung khí giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Thiên Long

Tại nơi chuẩn bị hỗn chiến, công an thu 2 cây búa, 2 cây rựa, 2 dao tự chế, 1 mã tấu, 10 vỏ chai bia và một số cục gạch đá làm hung khí.

Đối tượng Huy được cho là cầm đầu khai nhận, khoảng tháng 3/2023, Trần Minh Trung (18 tuổi) lên mạng xã hội nói Huy nhìn mặt thấy láo nên hẹn nhau để thách đấu. Sau nhiều lần sử dụng mạng xã hội cá nhân nhắn tin qua lại chửi bới, thách thức, hai nhóm thanh niên đã hẹn địa điểm và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhìn thấy nhau ở khu vực quán cà phê 135 xã Thanh Phú, hai bên nẹt pô xe, lạng lách khiêu khích nhau. Nhóm Trần Minh Trung (tự Trung Gà, 18 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức), Trần Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) cầm đá ném vào nhóm Huy dẫn đến la lối mất trật tự khu phố và sự việc kéo dài.

Trong lúc hai nhóm đang chuẩn bị lao vào chém nhau, Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức đã vây bắt 8 đối tượng, trong đó Minh và Dũng là thành viên trong nhóm của Trung và Kiệt.