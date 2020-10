Long An đặt mục tiêu đến 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL

Tại Đại hội, ông Tú ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Long An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, ông Tú gợi mở với vị trí và tiềm năng của Long An hiện nay, Long An phải giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước năm 2030.

Để làm được điều này, ông Tú nhấn mạnh Long An cần những giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế riêng để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững nhằm đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Long An tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản và thủy sản chủ lực của địa phương; phát triển hệ thống cảng biển và logistics.

Trước đó, khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh báo cáo trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng "Trung dũng, kiên cường", đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Quang cảnh Đại hội đảng bộ Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Hầu hết các chỉ tiêu của Đại hội đều đạt và vượt. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

"Thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng, đưa Long An vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thành viên năng động, tích cực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)", ông Rạnh nhấn mạnh.

Tại buổi khai mạc Đại hội, có 350 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đảng viên về dự. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Long An. Là Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển".

Mục tiêu của Đại hội đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025 là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trung bình 5 năm là 9,2-10%; GRDP bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng/người/năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến năm 2025, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Đến năm 2025, tỉnh giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.