Đại hội Đảng bộ Hải Phòng: Khát vọng xây dựng thành phố tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hải Phòng.

Bí thư thành ủy Lê Văn Thành đọc báo cáo chính trị của đại hội. Theo đó, kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Bình quân 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 14,02%, tăng gấp 2 lần giai đoạn trước đó. Quy mô GRDP được mở rộng, năm 2020 ước đạt 276.661 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc, trong 5 năm đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn trước, trong đó, thu nội địa tăng đột biến với kết quả thu 5 năm qua đạt 120.696 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011- 2015.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đọc báo cáo chính trị tại Đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của thành phố được cải thiện mạnh mẽ với kết quả đáng mừng là đã thu hút được 564.295 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển kinh tế, cao gấp 3 lần giai đoạn trước.

Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, không gian đô thị Hải Phòng được mở rộng, kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ với việc hình thành nhiều khu đô thị mới, dải trung tâm thành phố và một số công viên cây xanh đã được chỉnh trang đẹp đẽ, đã xây dựng xong một số chung cư cao tầng, từng bước thay thế các chung cư cũ xuống cấp; các ngõ phố, hè đường được đầu tư chỉnh trang đồng bộ, xây mới một số cầu vượt, nút giao thông hiện đại. Kết cấu hạ tần giao thông có bước phát triển vượt bậc với việc khánh thành đưa vào sử dụng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường trục World Bank, quốc lộ 10 mở rộng. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt 43.886 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn trước, trong đó điểm nổi bật nhất là đã hoàn thành hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện và 46 cây cầu các loại.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển thành phố.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng với tổng số 139/139 xã đã hoàn thành mục tiêu, về đích nông thôn mới ngay từ năm 2019 (trước 1 năm so với mục tiêu đề ra). Để đạt được kết quả này, thành phố đã huy động được nguồn lực đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn trước, trong đó, nguồn lực huy động từ nhân dân đạt 5.865 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đã có nhiều chính sách thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đã hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người trong sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 56,4 triệu đồng/năm, tăng 52% so với năm 2015 (36,9 triệu đồng/người/năm).

Công tác giáo dục và đào tạo được đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách mới như tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục đạt 22.123,8 tỷ đồng, gấp 5,6 lần giai đoạn trước đó. Toàn thành phố đã có 419 trường học đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn này, thành phố đã ban hành chính sách miễn 100% học phí cho học sinh các cấp học, chính sách khen thưởng đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bước đầu thu hút được doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được quan tâm đầu tư với con số đạt 17.666 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn trước.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách nổi bật với chủ trương "Đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế". Theo đó, thành phố ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng chính sách gấp 1,4 lần quy định của Chính phủ, chính sách hỗ trợ gạch, xi măng, tiền xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách. Trong 5 năm qua, đã có 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo được thụ hưởng chính sách này với số kinh phí 462 tỷ đồng, 77.809 người được hưởng mức chuẩn trợ giúp xã hội với kinh phí 478,2 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, thành phố đã chi 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ tết với mức quà tặng năm 2020 đạt 4 triệu đồng cho mỗi gia đình có công.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Hải Phòng trong 5 năm tiếp theo (2020-2025). Trong đó, đáng chú ý là đến năm 2025, thành phố cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu khá cao như: Tăng trưởng GRPD đạt bình quân tối thiểu 14.5%/ năm, tỷ trọng GRDP của Hải Phòng đến năm 2025 chiếm 6,4% cả nước, 23,7% của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt mức 11.800 USD/người/năm vào năm 2025; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng vào năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong cả giai đoạn đạt 1.200 nghìn tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn đạt 300 triệu tấn vào năm 2025; lượng khách du lịch đạt 20 triệu lượt vào năm 2025; 100% số xã của Hải Phòng cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được trong những năm qua. Trong đó, Thủ tướng bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương "an sinh đi trước phát triển kinh tế" thể hiện tính nhân văn của lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm tới đời sống của nhân dân. Thủ tướng cũng ghi nhận thời gian qua, Hải Phòng đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, nhận được sự ủng hộ của nhân dân, sẵn sàng di dời nhà cửa để nhường chỗ cho các nhà máy, công trình xây dựng thành phố. Thủ tướng cũng nhắc nhở lãnh đạo TP.Hải Phòng cần làm tốt hơn nữa, bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thủ tướng nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Về định hướng phát triển thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo thành phố không được chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được, mà phải xác định Hải Phòng đang phát triển nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng của thành phố. Do đó, Đại hội cần đưa ra được chương trình phát triển bền vững, cần xây dựng Hải Phòng không chỉ là động lực phát triển kinh tế của vùng, mà là động lực phát triển của cả nước, cần phát triển bền vững và toàn diện. Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh một số giải pháp phát triển, trong đó lưu ý 3 trụ cột phát triển kinh tế gồm: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển mạnh vể cảng biển và các dịch vụ logistics, phát triển du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, với cốt cách mạnh mẽ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống trung dũng - quyết thắng, có bước phát triển bứt phá để xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố phát triển, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, trở thành thành phố phát triển bền vững, toàn diện tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á.