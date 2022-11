Sáng 30/11, Công an TP.Tân An cho biết, Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an xã Lợi Bình Nhơn tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chặn đầu xe taxi, đánh tài xế phải đi cấp cứu.

Khoảng 22 giờ ngày 10/11, tài xế Võ Thanh Bình cầm lái xe taxi BKS 60E-006.42 của Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Sài Gòn, chi nhánh Long An đang đậu đầu xe ở đường dẫn lên cao tốc Trung Lương -TP.HCM thuộc khu vực Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An đón khách.

Khu vực anh Võ Thanh Bình (32 tuổi, ngụ TP.Tân An) tài xế taxi công ty cổ phần tập đoàn vận tải Sài Gòn chi nhánh Long An đang đậu đón khách. Ảnh: Thiên Long

Gần 20 phút sau, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên chặn ngay đầu xe, sau đó nhóm đối tượng mở cửa xe đánh anh Bình trọng thương.

Anh Bình được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chẩn đoán chấn thương đầu, tràn dịch màng phổi phải, điều trị nhiều ngày.

Theo nạn nhân, nhóm đối tượng gây thương tích cho anh, hiện tại đang chạy ô tô chở khách ở khu vực gần đường dẫn cao tốc, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn. "Có thể do cạnh tranh nên nhóm này kiếm chuyện đánh tôi trọng thương", anh Bình cho biết.

Công an TP.Tân An cho biết đang làm rõ vụ "vô cớ đánh người" theo khai báo của tài xế Võ Thanh Bình.