Long An: Khu công nghiệp Nam Tân Tập chậm chi trả hơn 333 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân

Sáng 21/9, UBND huyện Cần Giuộc cho biết, trước đó đã ban hành Quyết định số 7753/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. Theo phương án, dự án có 1.498 hộ bị ảnh hưởng diện tích trên 158ha, số tiền bồi thường khoảng 2.112 tỉ đồng.

Dự án KCN Nam Tân Tập được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 20/8/2021; Quyết định số 9267/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập KCN Nam Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc do Công ty TNHH Saigontel Long An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Long An trao Quyết định thành lập khu công nghiệp Nam Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Ảnh: Thiên Long

Khu công nghiệp có diện tích 244,74ha tổng vốn trên 2.590 tỉ đồng. Trong đó, phần các dự án hiện hữu đã được UBND tỉnh Long An cho thuê đất đối với 6 nhà đầu tư thứ cấp trước đó, phần diện tích phải giải tỏa gần 160ha.

Người dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc xem bản giá đền bù của chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Tân Tập. Ảnh: Thiên Long

Đến nay KCN Nam Tân Tập đã bồi thường được 572 hộ số tiền gần 829 tỷ đồng. Dự án còn lại 926 hộ và 23 hộ đã nhận một phần, số tiền còn lại phải chi trả là 1.284 tỷ đồng.

Người dân trong khu này thường xuyên liên hệ Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Tân Tập mong muốn được nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống.



Một số trường hợp gửi đơn phản ánh, kiến nghị sớm chi trả bồi thường, do bức xúc chưa được nhận tiền. Có trường hợp đăng ký sau lại được chi trả trước, trường hợp đăng ký trước thì không được chi trả.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã có cam kết chịu trách nhiệm phần kinh phí chậm chi trả theo quy định tại khoản 2, Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, hiện nay, công ty chưa chuyển kinh phí thanh toán thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định cho người dân.