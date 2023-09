Vì sao dự án đường 823D ở Long An kết TP.HCM vẫn còn 25 hộ dân không nhận đền bù?

Chiều 18/9, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Long An, cho biết dự án đường tỉnh 823D từ Long An kết nối với huyện vùng ven TP.HCM, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Hoàn Hảo - Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành, đang thi công 3 gói thầu. Tuy nhiên, cả 3 gói thầu đều chậm tiến độ, trong đó nguyên nhân chính là nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án mở rộng tuyến đường tỉnh 823D vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thi công. Ảnh: Thiên Long

Dự án khởi công ngày 28/12/2021, dự kiến hoàn thành ngày 18/12/2023, nhưng hiện giá trị thực hiện mới chỉ đạt gần 30%.

Theo UBND huyện Đức Hòa, có 25 hộ dân chưa chấp nhận số tiền đền bù, họ tiếp tục khiếu nại mức giá bồi thường, chính sách tái định cư đối Ban quản lý dự án. Ngoài ra, một số trường hợp đã nhận tiền đền bù, nhưng chưa chịu di dời nhà cửa, tài sản mà chờ bố trí tái định cư.

Đối với đoạn nút giao Tua 1 khu vực thị trấn Đức Hòa - huyện Đức Hòa dài 1.160m, mặt bằng đã bàn giao cuối tháng 3. Tuy nhiên do triển khai không liên tục, đến nay nhà thầu vẫn chưa thể thi công.

Đoạn đi qua xã Hòa Khánh Đông, các đường dân sinh kết nối công trình có tải trọng nhỏ, đường bê tông, đồng thời vướng 1 hộ nằm ngang tuyến chính, gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư thi công thi công trình.

Đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM. Chiều dài 14,2km, điểm đầu Km 0+000 tại huyện Đức Hòa, Long An và TP.HCM, điểm cuối Km 14+274, nút giao vòng xoay Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa).

Dự án do Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư, với vốn đầu tư trên 1.105 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động khác.

Để đẩy nhanh tiến độ, công trình huy động 50 xe lu, xe ủi, máy đào đất cùng hơn 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động có mặt tại công trường có mặt bằng là triển khai thi công, chính lý do vướng mắc đã làm chậm tiến độ kéo dài.