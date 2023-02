Long An: Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ thuế trên 409 tỷ đồng

Chiều 27/2, Cục thuế Long An cho biết, ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh này vừa ký ban hành Thông báo số 455/TB-CTLAN ngày 22/2, công khai danh sách đơn vị nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo danh sách, có 360 đơn vị nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 31/12/2022 với số tiền trên 740 tỷ đồng.

Một đơn vị kinh doanh xăng dầu hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An. .Ảnh (minh họa)

Đứng đầu doanh nghiệp trong danh sách do Cục thuế tỉnh Long An công bố là Công ty TNHH Xăng Dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An đường Trương Văn Bang, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An. Số tiền nợ thuế đến thời điểm ngày 31/12/2022 của doanh nghiệp này trên 409,5 tỷ đồng.

Số nợ của đơn vị này, chiếm tỷ lệ trên 55% tổng số tiền thuế nợ cùng thời điểm của 360 người, đơn vị nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn, cụ thể: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, tỉnh lộ 830, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nợ thuế đến ngày 31/12/2022 trên 84,2 tỷ đồng.

Công ty CP khu công nghiệp Đồng Tâm, khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức nợ thuế trên 49 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nợ thuế trên 35,9 tỷ đồng. Công ty CP Hồng Đạt - Long An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nợ thuế trên 34 tỷ đồng.

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Kim Tín (Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, huyện Cần Đước) nợ thuế trên 27,5 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (khu phức hợp giải trí Khang Thông, huyện Bến Lức) nợ thuế trên 6,8 tỷ đồng. Công ty Cổ phần IBS (khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) nợ thuế trên 5,5 tỷ đồng…

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh nợ thuế vài trăm triệu đồng đến 1-2 tỷ đồng hiện nay vẫn còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với một số ngành, nghề, dịch vụ khác nhau.