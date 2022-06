Long An: Phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai tạm hoãn, vì sao?

Vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng phiên tòa liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai tạm hoãn. Ảnh: Thiên Long

Sáng 30/6, tại TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã diễn ra phiên sơ thẩm vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Trước cổng tòa án, an ninh được thắt chặt, lực lượng công an được bố trí để đảm bảo trật tự khu vực.

Trong vụ án này gồm có các bị cáo: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi), cùng ngụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân". Thẩm phán của phiên tòa là ông Nguyễn Khắc Linh Duy.

8h10, phiên tòa bắt đầu, bị cáo Lê Tùng Vân xuất hiện cùng với các luật sư bào chữa. Được biết, HĐXX cũng đã triệu tập 15 nhân chứng trong đó có nhiều cán bộ Công an huyện Đức Hòa và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, một số người tham gia tố tụng tại phiên tòa đã vắng mặt, bao gồm: Phía người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân, Lê Thanh Kỳ Duyên, Vòng Kim Xuân, Bùi Ngọc Trâm, Vũ Thị Tám. Người làm chứng vụ án là Đặng Thị Lâm, Lê Văn Bảy, Phan Văn Số, Phan Văn Mẫn, Phan Thị Phương Trang, Hồ Công Danh...

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho những người vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.