Long An sắp thông xe đường Vành đai hơn 1.500 tỷ đồng kết nối các tỉnh miền Tây và miền Đông qua TP.HCM

Chiều 14/11, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Long An thông tin, dự án đường Vành đai TP. Tân An đến nay gần như cơ bản hoàn thành các trục lộ tuyến chính, cầu Bảo Định, cầu Tổng Uẩn.

Tuyến đường vành đai TP. Tân An cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ảnh: Sở GTVT

Cụ thể theo Sở GTVT Long An, hiện 6 gói thầu từ quốc lộ 1 nối liền đến đường tỉnh 827A dài hơn 5km hoàn thành, đã quyết toán ba gói thầu, một gói đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, hai gói lập thủ tục quyết toán trong năm 2023.



Hai gói thầu cầu Rạch Chanh và Vàm Cỏ Tây các nhà thầu đã thi công hoàn chỉnh mặt cầu, nối thông tuyến, hiện tập trung thi công đường dẫn vào cầu, lề đường, hệ thống thoát nước và chiếu sáng.

Một số gói thầu khác hoàn thành láng nhựa và hệ thống an toàn giao thông.

Phương tiện thi công đoạn đường còn lại từ nay đến nay năm 2023 bàn giao. Ảnh: Thiên Long

"Một số đoạn hệ thống chiếu sáng, biển báo hướng dẫn đã lắp xong, dự kiến sẽ chính thức thông xe toàn tuyến cuối năm 2023. Tuyến này đưa vào sử dụng góp phần kéo giảm áp lực giao thông quốc lộ 1 và tuyến đường tránh vào TP Tân An trong những ngày cuối năm, Tết Dương lịch 2024", đại diện Sở GTVT cho biết.

Dự án đường Vành đai TP Tân An dài gần 23 km, có điểm đầu giao ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao quốc lộ 1 tại phường 5, TP Tân An - Long An. Dự án gồm 9 gói thầu, khởi công từ năm 2019.

Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên hơn 1.500 tỷ đồng.

Đường Vành đai TP. Tân An kết nối các tỉnh miền Tây và miền Đông đi qua TP.HCM, đồng thời phát triển trong xây dựng đô thị loại I của TP Tân An.