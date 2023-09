Kiến nghị dự án thành phần 7 Vành đai 3 TP.HCM qua Long An mở rộng 8 làn xe

Chiều 27/9, thông tin từ UBND Long An cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Minh Lâm ký văn bản kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn 2 của dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 TP.HCM qua Long An lên 8 làn xe.

Hiện nay, tuyến cao tốc đường Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 1 đang triển khai đi vào thi công khi có đất sạch, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025. Trong đó dự án thành phần 7 qua khu vục huyện Bến Lức (Long An) quy mô 4 làn xe cao tốc.

Đường vành 3 đoạn đi qua Long An đã được cắm mốc giao mặt bằng chuẩn bị thi công dự án. Ảnh: Thiên Long

Theo thiết kế, dự án này kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương – Mỹ Thuận và tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại điểm nút giao Bến Lức. Do điểm giao nhau tập trung nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn, chính vì vậy sớm mở rộng theo quy hoạch để tránh ùn tắc cục bộ, đồng thời khai thác hiệu quả đầu tư của 3 tuyến cao tốc đi ngang.

Xuất phát điều kiện thực tế qua khảo sát, UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn 2 của dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Long An dài khoảng 6,37 km phù hợp quy mô quy hoạch 8 làn xe cao tốc vào dự án đầu tư giai đoạn 2 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận.

"UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng đối với phạm vi mở rộng giai đoạn 2", văn bản nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Nguyễn Văn Út phát biểu động thổ đường vành đai 3 đoạn qua huyện Bến Lức. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã có kiến nghị Thủ tướng xem xét đầu tư dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương giai đoạn 2, đoạn qua Long An được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch 8 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp.

Long An cũng đề xuất đầu tư nút giao tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức (Long An) nhằm đảm bảo kết nối với đường Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc Bến Lức – Long Thành. Nghiên cứu kết nối đường địa phương với đường cao tốc tại vị trí trạm dừng xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Đồng thời đầu tư, chỉnh trang phạm vi nút giao thông của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương rẽ vào xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

Dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương (giai đoạn 1) có chiều dài 61,9km, đoạn qua Long An dài 28,5km. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 là bốn làn xe cơ giới và hai làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư 9.844 tỷ đồng được thực hiện bằng vốn Ngân sách nhà nước. Đến nay tuyến cao tốc này đã quá tải với lưu lượng xe hơn 50.000 lượt xe/ngày đêm.