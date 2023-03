Lực lượng an ninh Mỹ chuẩn bị cho khả năng ông Trump bị truy tố

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương được cho là đang thảo luận về công tác chuẩn bị an ninh trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố trong những ngày tới, theo nhiều phương tiện truyền thông dẫn lời các quan chức giấu tên.

Các cơ quan đang tiến hành "đánh giá an ninh sơ bộ" trong và xung quanh tòa án Manhattan để chuẩn bị cho một phiên tòa có liên quan đến cựu tổng thống, NBC dẫn lời 5 quan chức cấp cao cho biết hôm 17/3.

Các quan chức cho biết bản cáo trạng có thể được đưa ra vào đầu tuần tới. Bốn quan chức thực thi pháp luật mà hãng tin AP tiếp cận cũng đã xác nhận điều này.

Theo báo cáo, các cơ quan thảo luận về việc chuẩn bị an ninh bao gồm Sở Cảnh sát New York, Viên chức Tòa án Tiểu bang New York, Cơ quan Mật vụ Mỹ, Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Chung của FBI và Văn phòng Công tố viên Manhattan.

Cơ quan Mật vụ sẽ xác định liệu ông Trump có bị còng tay trong trường hợp ông bị buộc tội hay không, theo một nguồn tin tại tòa án được Fox News trích dẫn.

Ông Trump đang bị điều tra bởi đại bồi thẩm đoàn do Văn phòng Biện lý Quận Manhattan khởi xướng về tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và bị cáo buộc dàn xếp khoản thanh toán 130.000 USD cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels thông qua luật sư lúc bấy giờ của ông, Michael Cohen. Daniels tuyên bố cô đã được trả tiền trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 để giữ im lặng về cáo buộc quan hệ tình dục với ông Trump trong quá khứ, mặc dù ông phủ nhận điều này.

Luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, cho biết hôm 17/3 rằng nếu cựu tổng thống bị buộc tội, ông ấy sẽ "làm theo các thủ tục thông thường", nhưng ông vẫn khẳng định thân chủ của mình vô tội.