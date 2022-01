Luộc gà da vàng ươm hấp dẫn, chỉ cần dùng thứ nước này

Để luộc gà để chín thì đơn giản nhưng luộc gà để có lớp da vàng óng hấp dẫn như ngoài hàng thì không phải ai cũng biết cách.

Chỉ cần một mẹo nhỏ với thứ nước này khi luộc gà, đảm bảo bạn sẽ có thành phẩm gà luộc đẹp mắt như ý.



Luộc gà vàng ươm, hấp dẫn cần có bí quyết

- Đầu tiên mua gà về rửa sạch, sát muối, rửa đi rửa lại cho thật sạch. Nếu mua để ăn thì nên chọn gà mái. Gà mái xương nhỏ, thịt trắng, da vàng, ăn ngọt béo...

- Làm sạch gà xong, nhớ bóc hết những lá mỡ ở bụng và phần ức sát cổ gà ra áp chảo lấy mỡ gà...

- Gà sau khi bóc hết mỡ thì bỏ vào nồi, đổ ngập nước, thêm củ hành khô hay củ hành tây hoặc gốc hành vào luộc cùng (nếu nấu phở thì thêm cả mấy lát gừng).

Còn nước luộc gà để nấu canh thì đừng cho gừng vì gừng sẽ kén loại rau nấu cùng)

Cách luộc gà ngon

- Thêm vào 2 thìa muối to, đủ làm nước vừa vị như vẫn nấu canh, rồi bỏ lên bếp đun lửa to vừa, tới khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút – 20 phút tuỳ gà to nhỏ rồi tắt bếp.

- Ngâm gà trong nồi khoảng 30 phút thì lấy ra thì đem gà xả dưới vòi nước lọc lạnh cho giòn, nhân tiện rửa sạch hết cặn tiết bám trên gà rồi để ráo nước.

- Trong lúc đang luộc gà thì mang mỡ gà lấy từ bụng và cổ gà đi áp chảo cho ra nước mỡ.

Mỡ đã bóc ra từ bụng và cổ gà

- Lưu ý là lúc đầu cho mỡ vào áp chảo mọi người đậy vung chảo vào không mỡ lẫn nước sẽ bị bắn. Đun lửa vừa thôi, khi nào mở được vung thì vặn lửa nhỏ hết cỡ để mỡ được trong không bị cháy.

Lấy khoảng 20 – 30ml mỡ nước gà đã áp chảo trộn với nghệ để phết lên gà. Đây là bí quyết để khi luộc gà thì gà luộc có lớp da màu vàng óng.

Mỡ sau khi ra hết nước sẽ chỉ còn lại tóp mỡ

Nước mỡ gà được chắt ra sau khi áp chảo, dùng xào rau rất ngon

+ Nếu dùng nghệ tươi thì sau khi chắt bớt mỡ, vớt cái tóp mỡ gà ra rồi đập dập nhánh nghệ bỏ vào chảo đảo thêm 30 giây đến 1 phút, tắt bếp lấy mỡ đó phết gà.

+ Còn nếu dùng bột nghệ thì cho luôn bột nghệ vào cái chén nhỏ (uống rượu) hoặc cái bát nhỏ, rồi đổ nước mỡ nóng vừa rán xong vào đảo đều rồi đợi lắng là được, đừng cho bột nghệ vào đun như nghệ tươi mà nó cháy cặn.

- Đợi lắng rồi dùng lớp mỡ trong quét gà thì gà sẽ vàng, mà không bị quá nồng mùi nghệ (như bỏ nghệ trực tiếp vào nồi nước luộc, cũng tránh nghệ làm đắng nồi nước dùng...)

Gà sau khi quét mỡ nghệ

- Gà luộc sau khi quét mỡ nghệ sẽ có màu đẹp, đến khi chặt miếng sẽ rất bắt mắt.

Để chặt gà đẹp: nên để gà nguội hoàn toàn rồi chặt, bỏ trong tủ mát 30 phút – 1 tiếng thì chặt càng đẹp. Mỡ gà còn dư, có thể chắt ra cất vào lọ để xào rau hoặc nấu xôi gà thơm ngon.

Chúc các bạn thành công khi luộc gà

*Thông tin và hình ảnh do Fb Du Du thực hiện