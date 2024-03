"Ma trận" tâm linh, cúng lễ cầu con và trò bịp quanh khu vực Chùa Hương

Ngày 10/3, PV Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin đến UBND huyện Mỹ Đức, Công an huyện Mỹ Đức. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra gồm: Ban QL khu DTTC Hương Sơn, Công an huyện Mỹ Đức, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức, Phòng VH - TT - DL huyện Mỹ Đức, Trưởng Công an xã Hương Sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh.

Sơ bộ xác định, các hoạt động cầu tự con cái, khấn bái và thu tiền du khách tại Suối Tiên, Chùa Giải Oan, Đền Cửa Võng là hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm quy định.