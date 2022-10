Mai Ngô: Từ một cô nàng phát ngôn gây sốc đến Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Thiên Ân. Mai Ngô (tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai) giành danh hiệu Á hậu 4. Đây là thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1995.

Mai Ngô sở hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-100cm. Trước khi đến với cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, cô nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định vị trí của mình trong làng mẫu Việt. Hơn 10 năm qua, chân dài gốc Sài thành tham gia nhiều cuộc thi từ người mẫu đến hoa hậu.

Mai Ngô đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: FBNV)

Hành trình 10 năm chật vật của Mai Ngô

Mai Ngô bén duyên với nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Chương trình đầu tiên cô tham gia là "Thần tượng thời trang F-Idol 2012" và giành được danh hiệu cao nhất. Ít lâu sau, cô tham dự "Miss Sunplay 2012", giành được giải nhì. Với kinh nghiệm nhiều năm học múa, Mai Ngô tiếp tục thử sức với show "So you think you can dance", lọt top 30 chung cuộc.

Năm 2013, Mai Ngô tham gia Vietnam's Next Top Model, đạt thành tích Top 18. Năm 2016, cô dự thi Asia's Next Top Model và dừng chân ở Top 12 chung cuộc. Sau đó, Mai Ngô bị phạt 22,5 triệu đồng do tự ý tham gia Asia's Next Top Model khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép.

Mai Ngô dự thi Asia's Next Top Model 2016. (Ảnh: Asia's Next Top Model)

Cũng trong năm 2016, Mai Ngô tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face, trở thành một mảnh ghép trong đội huấn luyện viên Lan Khuê. Học trò Lan Khuê được đánh giá là một thí sinh tiềm năng nhưng cô không nhận được nhiều thiện cảm của khán giả bởi sự bất cần, xốc nổi.

Tại The Face 2016, Mai Ngô có hàng loạt phát ngôn gây sốc như: "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra"; "Thắng rồi không phục nữa thì thôi"; "Đó là quyết định của chị, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hy vọng chị đừng có mà hối hận"… Trong một thử thách, "gà chiến" của Lan Khuê nổi tiếng với hình ảnh "mặt mộc không chân mày".

Mai Ngô gây sốt với hình ảnh "mặt mộc không chân mày". (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài các cuộc thi tìm kiếm người mẫu, Mai Ngô từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 và 2017. Dù có nhiều kinh nghiệm trình diễn nhưng cô liên tiếp gặp thất bại ở cuộc thi này. Đáng chú ý, Mai Ngô từng vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Cụ thể, tại vòng sơ khảo, Mai Ngô xuất hiện với bộ trang phục cá tính, hầm hố. Trong giấy đăng ký dự thi, cô "hồn nhiên" yêu cầu ban giám khảo tự "Google search" tên mình để biết thêm về những thành tích, kinh nghiệm của cô trong quá khứ. Mai Ngô giải thích rằng, do cô tham gia quá nhiều cuộc thi, khó lòng liệt kê hết trong một tờ giấy. Trong khi đó, ban giám khảo tỏ ra không hài lòng vì thái độ thiếu tôn trọng và tự tin thái quá của cô nàng.

Chưa dừng ở đó, ở các buổi góp mặt trong khuôn khổ cuộc thi, Mai Ngô thường xuyên tỏ thái độ không hợp tác với host chương trình là Hoa hậu Phạm Hương. Khi bị Phạm Hương nhắc nhở, cô đáp: "Bây giờ em không biết nói gì nữa hết". Khi bị dư luận "ném đá" dữ dội, người đẹp tuyên bố rút khỏi cuộc thi.

Mai Ngô yêu cầu ban giám khảo "Google search" để tìm hiểu về mình. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Năm 2020, Mai Ngô bất ngờ thông báo chuyển hướng trở thành rapper. Cô ra mắt bản rap đầu tiên mang tên "Đoán xem". Năm 2021, Mai Ngô đi casting Rap Việt mùa 2 nhưng bị loại. Có thể thấy, ở chặng đường này, Mai Ngô kiên trì và bền bỉ tìm kiếm cơ hội cho bản thân và nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, có thể do cá tính quá mạnh và loạt ồn ào khiến hình ảnh của cô không khiến khán giả hài lòng.

Mai Ngô tạo dấu ấn tại Miss Grand Vietnam 2022

Sự trở lại của Mai Ngô tại Miss Grand Vietnam 2022 nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Á quân The Face 2016 cho biết, cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh trưởng thành hơn, đồng thời cô mong được truyền cảm hứng tích cực tới mọi người.

Mai Ngô chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: FBNV)

So với dàn thí sinh, Mai Ngô gặp nhiều hạn chế về hình thể, vẻ đẹp chưa chuẩn hoa hậu. Tuy nhiên, chân dài vẫn tự tin với nét đẹp của mình và cảm thấy thoải mái khi trình diễn bất kỳ trang phục nào. Với kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh, Mai Ngô thể hiện tương đối tốt qua từng phần thi của Miss Grand Vietnam 2022. Cô được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá, có nhiều khả năng lọt Top 5 chung cuộc.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra tối 1/10 vừa qua, Mai Ngô lần lượt được gọi tên lọt Top 20, Top 15, Top 10 và Top 5 chung cuộc. Ở phần thuyết trình về hòa bình dành cho Top 10, Mai Ngô đã có phần trả lời thuyết phục: "Tôi trân trọng, biết ơn những gì cha ông đã làm để chúng ta có hòa bình như hôm nay. Nhưng nhìn vào vấn nạn bạo lực, tôi tự hỏi liệu đã hết hẳn chiến tranh hay chưa? Bạo lực diễn ra dưới nhiều hình thức, đôi khi chỉ là những lời nói sát thương. Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng. Nuôi dưỡng hòa bình hay bạo lực là quyết định ở chính chúng ta".

Mai Ngô thuyết trình về hòa bình trên sân khấu. (Ảnh: FBNV)

Đến phần thi ứng xử dành cho Top 5, Mai Ngô nhận được câu hỏi "khó nhằn" từ Á hậu Kiều Loan: "Hiện nay, có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?".

Trước câu hỏi này, Mai Ngô lộ rõ vẻ lúng túng. Câu trả lời của cô được cho là không diễn đạt đúng ý và thiếu thuyết phục. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến Mai Ngô nhận điểm trừ, không thể giành được thứ hạng cao hơn.

Đêm chung kết khép lại, Mai Ngô giành ngôi vị Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra cô được cộng đồng mạng hài hước gọi là: "Miss Tuyển dụng"; "Á hậu Nhân sự"… Thông qua trang cá nhân, Lâm Khánh Chi thể hiện sự bức xúc khi Mai Ngô bị hỏi khó trên sân khấu. Phía Á hậu Kiều Loan sau màn đặt câu hỏi ứng xử cho Mai Ngô trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022 bất ngờ nhận phản ứng trái chiều từ dàn sao Việt và cộng đồng yêu nhan sắc.

Ngay sau đó, Mai Ngô đã lên tiếng bênh vực Á hậu Kiều Loan. Cô cho rằng, với tư cách ban giám khảo, Kiều Loan đã làm tròn trách nhiệm của mình.

"Mong khán giả hiểu rằng trọng trách và áp lực dành cho Kiều Loan rất lớn. Tôi tôn trọng cảm nhận, ý kiến của mọi người nhưng chỉ mong khán giả có cái nhìn tích cực hơn về sự việc và dừng lại hành động tấn công Loan. Tôi rất quý Loan và hiểu rằng em ấy không làm gì sai", Mai Ngô cho hay.

Có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, Mai Ngô dần dần hoàn thiện được bản thân. Từ một cô gái gắn liền với phát ngôn gây sốc thì hiện tại Mai Ngô đã ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ hơn trên cương vị Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.