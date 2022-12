Malawi - Châu Phi mê hoặc với nhiều bí mật lần đầu du khách được trải nghiệm

Cuộc sống về đêm tại một câu lạc bộ đêm ở Thủ đô Lilongwe, Malawi. (Video: Simple Dimple)

"Ngôi sao đang lên châu Phi" Malawi hứa hẹn những trải nghiệm kỳ diệu

Malawi là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Phi, nằm ở phía đông nam châu Phi. Malawi có diện tích 118.000km vuông, dân số hiện nay là hơn 20,3 triệu người, Thủ đô là Lilongwe.

Năm 2022 "ngôi sao đang lên châu Phi" Malawi lại một lần nữa lọt danh sách Best in Travel (Điểm đến du lịch tốt nhất), do nhà xuất bản sách du lịch của Mỹ Lonely Planet bình chọn. Danh sách này được đánh giá là có uy tín hàng đầu về truyền cảm hứng và khích lệ du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi tương lai. Đây là lần thứ 2 sau 8 năm, cái tên Malawi lại xuất hiện trong danh sách Best in Travel.

Khách du lịch đến châu Phi bị thu hút bởi Malawi với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và những cuộc phiêu lưu ngoài trời đầy phấn khích, đem lại những trải nghiệm kỳ diệu. (Ảnh: Malawi Plus)

Vùng đất nhỏ bé Malawi chứa đựng nhiều "bí mật" hấp dẫn, bao gồm những thắng cảnh đa dạng đáng kinh ngạc: Từ Lake Malawi (Hồ Malawi) rộng lớn, vùng đồng bằng cao rải rác bóng dáng những đàn ngựa vằn, tới Núi Mulanje hùng vĩ, quang cảnh vách đá ngoạn mục ở bãi biển Livingstonia…

Và tuy là quốc gia không giáp biển, nhưng Malawi "bí mật" có những bãi biển tuyệt đẹp (là những bãi ven bờ Hồ Malawi), với làn nước trong vắt lấp lánh điểm xuyết các vịnh và đảo nhỏ. Khách du lịch tới Hồ Malawi có thể trải nghiệm các hoạt động lý thú như bơi, lặn, câu cá, chèo thuyền Kayak, dù lượn, trượt nước và cưỡi ngựa.

Hồ Malawi là hồ nước ngọt lớn thứ 8 trên thế giới và lớn thứ 3 châu Phi, là nơi đóng góp lớn nhất cho ngành du lịch Malawi. (Ảnh: Davidsbeenhere)

Khách du lịch trải nghiệm cưỡi ngựa trên bãi biển ở Malawi. (Ảnh: Davidsbeenhere)

Lake Malawi National Park (Vườn Quốc gia hồ Malawi) nằm ở cuối phía nam hồ Malawi cũng là một "bí mật" kỳ thú khác - điểm đến quan trọng này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1984, bởi là nơi sinh sống của hàng trăm loài cá, hầu hết đều là loài đặc hữu.

"Bí mật" nổi tiếng nữa là Lake of Star Music festival (Lễ hội âm nhạc Hồ Sao) - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Phi. Lễ hội thu hút hơn 4.000 người tham dự, bao gồm cả cư dân Malawi và khách quốc tế, cùng nhiều nghệ sĩ trong và ngoài châu Phi. Người Malawi thích tiệc tùng mà Lễ hội âm nhạc Hồ Sao là đại tiệc lớn nhất trong năm rất sôi động và cuốn hút.

Bên cạnh đó Malawi còn có nhiều điểm đến thu hút khách du lịch nữa như: Một số vườn quốc gia, khu bảo tồn động vật hoang dã, Núi Mulanje được mệnh danh là "hòn đảo trên bầu trời", cao nguyên Zomba…

Du lịch của Malawi phát triển đáng kể từ giữa thập niên 1970, đóng góp 4,5% GDP năm 2014. Malawi đã đón 932.000 khách du lịch năm 2019, sau đó vì Covid-19 số khách đến giảm mạnh còn 198.000 người năm 2020. Malawi hiện đang đặt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu khách du lịch vào năm 2026, sau khi số khách đến tăng lên 922.930 người năm 2021.

Năm 2022 "ngôi sao đang lên châu Phi" Malawi lại một lần nữa lọt danh sách Best in Travel (Điểm đến du lịch tốt nhất). (Ảnh: © Alice Péretié)

Cũng như một số nước láng giềng châu Phi, Malawi còn có những góc khuất "bí mật" – đó là được biết tới như một điểm đến sex tourism (du lịch tình dục), bao gồm cả female sex tourism (du lịch tình dục nữ), dù mại dâm là phạm pháp tại Malawi.

Các báo cáo từ thời trước Covid-19 cho thấy: Có những phụ nữ từ châu Âu, nhất là từ Italia và Hà Lan, thường bay đến Malawi và khu vực Đông Phi theo kiểu female sex tourism (du lịch tình dục nữ). Mục tiêu chính của họ là tìm kiếm các "beach boys" ("trai bãi biển" - "trai bao").

Tác giả một bài đăng trên Faceofmalawi.com phân tích: Trong những năm gần đây Malawi đang trở nên nổi tiếng hơn với tư cách là một điểm đến du lịch. Theo đó số lượng khách sex tourism (du lịch tình dục), bao gồm cả female sex tourism (du lịch tình dục nữ) dường như cũng tăng lên.

Cuộc sống về đêm tại Thủ đô Thủ đô Lilongwe đem lại cho du khách những trải nghiệm khác lạ khi đến Malawi. (Ảnh: tripadvisor)

Một số nữ du khách da trắng tới châu Phi tìm kiếm các "beach boys" ("trai bãi biển" - "trai bao"). (Ảnh: EPA)

Khách sex tourism (du lịch tình dục) thường đến Vịnh Nkhata, Salima, Mangochi và Karonga. Hầu hết khách female sex tourism (du lịch tình dục nữ) da trắng gặp khó khăn trong việc tìm bạn trai hoặc chồng vì nhiều lý do, nhất là bệnh béo phì.

Trong khi đó tại Malawi có nhiều đàn ông thích phụ nữ nhiều đường cong, vì họ coi đó là dấu hiệu của sự giàu có và khỏe mạnh. Ngoài ra nhiều đàn ông Malawi nuôi ước mơ kết hôn với phụ nữ da trắng để thoát nghèo.

Một số phụ nữ da trắng chấp nhận "kịch bản" này và coi đó là sự trao đổi: Họ nhận được những gì có thể coi là tình yêu lãng mạn và tất nhiên là cả tình dục. Trong sự kết hợp này, cả hai bên đều hài lòng dù vì những những lý do khác nhau…