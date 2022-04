"Mất" 5 triệu đồng vì một câu bình luận trên Facebook

Công an huyện Lộc Hà phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc với N.Q.N, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bình An, huyện Lộc Hà liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

N.Q.N làm việc tại cơ quan công an, cam kết không tái phạm.

Theo đó, vào ngày 28/3, trên trang Fanpage "Công an xã Bình An" có đăng tải bài viết vận động người dân cùng các "mạnh thường quân" trên địa bàn ủng hộ mô hình camera an ninh xã Bình An, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, N.Q.N đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận bên dưới bài viết với những từ ngữ xúc phạm, có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chính quyền và lực lượng Công an xã Bình An.

Quá trình làm việc, N.Q.N đã nhận thức, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình là đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự chính quyền, công an xã Bình An và đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm.

Ngày 19/4, Công an huyện Lộc Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.Q.N với hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.