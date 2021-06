Mâu thuẫn lúc nhậu, 2 người bị đâm thương vong

Ngày 2/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Trung Việt (35 tuổi, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang) về tội giết người.

Bình luận 0