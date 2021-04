Mavin chung tay phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm nuôi trồng thủy sản xuất khẩu Mavin tại hồ Hòa Bình

Khởi điểm từ một dự án liên doanh với Australia trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, sau hơn 16 năm hoạt động, Mavin liên tục tăng trưởng ấn tượng và trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, Mavin đang là Công ty sở hữu trọn vẹn chuỗi giá trị "Từ Nông trại tới Bàn ăn", gồm: con giống, hoạt động chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thực phẩm chế biến.

Ứng dụng công nghệ cao được coi là một yếu tố quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh của Mavin trong hơn 16 năm hoạt động. Đến nay, Mavin đang có 5 Nhà máy thức ăn chăn nuôi ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại nhất của Thụy Sỹ trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, gần 100 trang trại chăn nuôi công nghiệp khép kín ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học.

Mavin đang sở hữu Nhà máy dược thú y đạt chuẩn WHO-GMP, Nhà máy chế biến thực phẩm với công nghệ nhập khẩu hoàn toàn từ CHLB Đức. Tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ cao đã giúp Mavin mang lại cho người tiêu dùng, người chăn nuôi các sản phẩm nông nghiệp sạch sẽ, an toàn, có thể truy xuất được nguồn gốc với chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công nhân vận hành máy nâng bốc hàng trong nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Mavin

Mavin là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được thịt heo chính ngạch sang Myanmar vào năm 2018, các sản phẩm chăn nuôi khác cũng đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng như: sản phẩm cá rô phi đạt tiêu chuẩn cá Sông Đà – Hòa Bình, thực phẩm Sạch từ nguồn đạt chuẩn HACCP và ISO 22000, thuốc thú y đạt chuẩn WHO-GMP…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh năng động và tích cực, Mavin còn là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Công tác an sinh xã hội của Mavin được xây dựng dựa trên 4 trụ cột: Tương thân tương ái với những cá nhân khó khăn trong Công ty, chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo và phát triển giáo dục.

Trong 16 năm hoạt động, Mavin đã bám sát 4 trụ cột này và có nhiều chương trình ý nghĩa như: Ủng hộ bà con miền Trung bão lụt gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo trên khắp cả nước mỗi năm hàng tỷ đồng, xây giếng nước sạch cho bà con dân tộc cao nguyên, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,…

Robot đóng bao tự động trong Nhà máy thức ăn chăn nuôi Mavin

Hiện nay, Mavin là 1 trong 3 công ty chăn nuôi heo dẫn đầu thị trường và 1 trong 10 công ty chế biến thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Mavin đã được Bộ NNPTNT Việt Nam công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ghi nhận là liên kết chuỗi điển hình trong nông nghiệp và đặc biệt được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công cuộc tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới.

Hiện, Mavin đang tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị sang các lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi thủy sản và nỗ lực mở rộng thị trường sang các nước Đông Dương. Mavin cũng đầu tư chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn 5 năm từ 2019 – 2023 gồm các trụ cột: ERP, điện toán đám mây, sản xuất thông minh,…

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Mavin tại Đồng Tháp

Trang trại vịt Mavin tại Thái Bình

Tập đoàn Mavin tiếp tục trong Top 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2021 Ngày 26/04/2021, tại Gala kỷ niệm 20 năm chương trình Rồng Vàng, Tập đoàn Mavin tiếp tục được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp Rồng Vàng tiêu biểu năm 2021. Giải thưởng Rồng Vàng là giải thưởng uy tín, được tổ chức từ năm 2000 với sự kết hợp của Vietnam Economic Times (Thời báo Kinh tế Việt Nam), Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cống hiến xuất sắc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam. Các tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp Rồng Vàng tiêu biểu gồm: có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng. Đặc biệt, năm 2021, trước tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tiêu chí xét giải Rồng Vàng còn căn cứ trên tính vượt trội, bứt phá thành công của doanh nghiệp trong tình hình mới. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Mavin đứng trong Bảng xếp hạng Rồng Vàng, tiếp tục được vinh danh trong số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất sắc nhất tại Việt Nam.