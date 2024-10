Mùa nước nổi An Giang, dân đi câu một con động vật đặc sản, có con to bự chảng, lớn bằng bàn tay Mùa nước nổi An Giang, dân đi câu một con động vật đặc sản, có con to bự chảng, lớn bằng bàn tay

Hàng năm, vào mùa nước nổi, khi mực nước trên những con sông dâng cao, ngoài đồng nước mấp mé tràn bờ cũng là lúc người dân nhiều nơi ở An Giang tất bật chuẩn bị ngư cụ, phục vụ mùa đánh bắt thủy sản, trong đó có mang cần câu đi câu ếch đồng.