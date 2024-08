Thông tin vụ máy bay từ Cam Ranh về Hà Nội bất ngờ gặp sự cố, suýt rơi xuống biển

Theo một số hành khách chia sẻ lên diễn đàn mạng xã hội, khi máy bay cất cánh được khoảng 30 phút bất ngờ bị rung lắc, máy bay có dấu hiệu hạ độ cao. Ít phút sau, toàn bộ mặt nạ oxy rơi xuống ở vị trí phía trước ghế ngồi của hành khách.

Tiếp viên trưởng đã yêu cầu tất cả hành khách bịt mặt nạ oxy, máy bay lúc này xuất hiện mùi ga và hơi xăng không rõ lý do. Tiếp viên lần lượt đi dặn dò hành khách thắt chặt dây an toàn và giữ kín ống thở. Lúc này, máy bay bắt đầu rung lắc. Khi tiếp viên đang trấn an mọi người thì bất ngờ cảm nhận thấy, máy bay rơi xuống nhẹ.

Sau khoảng 10 phút tiếp theo, hành khách tiếp tục nhận được tiếng Cơ trưởng thông báo máy bay có thể hạ cánh. Cuối cùng máy bay được hạ cánh an toàn tại sân bay Cam Ranh.