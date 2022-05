MC Thành Trung: "Mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ được tấm huy chương vàng"

MC Thành Trung và quả bóng có chữ ký của nhiều cầu thủ. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ riêng với Dân Việt, MC Thành Trung nhận định: "Mục tiêu của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam năm nay là phải bảo vệ được tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không hề dễ dàng. Bởi lẽ, lứa cầu thủ của chúng ta năm nay không thể bằng được lứa cầu thủ vàng của kỳ SEA Games trước đây. Hơn thế nữa, các đội bóng trong khu vực đều xác định tâm lý ở cửa dưới so với chúng ta.



Chính vì vậy họ sẽ thực hiện lối đá co cụm, phòng ngự. Từ đó khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế, hai trận đấu với các đối thủ lần lượt là Philippin và Myanmar đã minh chứng điều này. Do đó, việc gặp Thái Lan có thể sẽ giúp chúng ta dễ dàng thi đấu hơn. Bởi lẽ, đây là kỳ phùng địch thủ có lối đá đôi công với Việt Nam. Nhờ đó, chúng ta mới có thể phát huy được lối chơi của mình".

MC Thành Trung và cầu thủ U23 Việt Nam Hùng Dũng. Ảnh: FBNV

Cũng theo nam MC sinh năm 1983, chúng ta cũng có những thuận lợi nhất định khi được xác định là ứng cử viên vô địch. Cùng với đó, chúng ta có thêm sự tăng cường của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Đây là nguồn bổ sung chất lượng từ đội tuyển quốc gia.

Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu và tài năng của mình, những cầu thủ này sẽ bổ sung và che lấp những điểm yếu của lứa cầu thủ U23 Việt Nam. Dưới sự kết hợp của các cầu thủ kinh nghiệm và nhiệt huyết của lứa cầu thủ trẻ, chúng ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.

Đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 này, MC Thành Trung cho biết, anh kỳ vọng ở hai tuyển thủ Hùng Dũng, Hoàng Đức. Bởi lẽ, đây là hai cầu thủ vô cùng toàn diện và có thể cùng nhau thi đấu, hỗ trợ, bổ sung cho nhau.

Đây là hai cầu thủ có thể hình, thể lực cùng kỹ năng tiếp cận trận đấu, tạo ra cơ hội và giữ vững lối chơi cho toàn đội. Với tiền đạo Tiến Linh, chúng ta phải hiểu rằng vai trò chính của anh là thu hút nhân lực của hậu vệ đối phương. Do đó, Tiến Linh có thể không ghi bàn nhưng vẫn giữ một vị trí quan trọng trong các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam.

MC Thành Trung trong một sự kiện bóng đá. Ảnh: FBNV

Chia sẻ cảm xúc của mình trong lần nước ta là quốc gia đăng cai tổ chức SEA Games 31, MC Thành Trung cho biết: "So với 19 năm trước, vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực đã có những thay đổi đáng kể. Hiện nay, chúng ta có thể đặt ra những mục tiêu, kỳ vọng lớn hơn tại những sân chơi như Asiad, Olympic... Do đó, khán giả của chúng ta có thể vẫn xem và cổ vũ các vận động nhưng với tinh thần và kỳ vọng khác so với những kỳ SEA Games trong quá khứ".

Chia sẻ những kỷ niệm về SEA Games trong quá khứ, MC Thanh Trung nhớ về kỷ niệm tại một kỳ SEA Games khi chúng ta đã giành được quyền đi tiếp nhờ vào kỳ tích đội tuyển Lào vượt qua đội tuyển Malaysia.

Khi đó, mọi người tụ tập suốt đêm tại đại sứ quán Lào và đã có một đêm ăn mừng không ngủ. Nam MC cho biết, nhà cũ của anh ngay cạnh Đại sứ quán Lào, cả gia đình, trong đó có cả mẹ anh cũng hòa vào không khí cổ vũ và đã làm hỏng 2 chiếc vung nồi trong sự kiện này.

Đây là những kỷ niệm không thể phai nhòa cùng tiến trình phát triển của bóng đá nước nhà. Hiện nay, đổi tuyển Việt Nam đã lớn mạnh và có thể tham gia nhiều giải đấu lớn hơn cấp độ SEA Games. Tuy nhiên, là người hâm mộ bóng đá nhiệt huyết, nam MC vẫn luôn theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia và mong mỏi đội nhà sẽ giành nhiều chiến thắng, đem lại niềm vui cho người hâm mộ cùng vinh quang cho nước nhà.