MC Thu Hà và dàn mỹ nhân vướng lùm xùm tình ái với cầu thủ Việt khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

MC Thu Hà "tố" cầu thủ nổi tiếng "gạ tình"

Thông tin MC Thu Hà "tố" một cầu thủ nổi tiếng "gạ tình" khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" những ngày qua. Theo người đẹp gốc Lâm Đồng cho biết, cầu thủ này nhiệt tình đến mức hẹn sẽ vào TP.HCM thăm cô sau khi thi đấu. Tuy nhiên, khi biết MC Thu Hà sắp ra Hà Nội công tác, anh chàng nói sẽ bao tiền vé máy bay và khách sạn cho cô. Sau đó, cả hai đã gặp mặt trực tiếp vào buổi tối.

Chia sẻ với Dân Việt , quá trình cô trò chuyện với chàng cầu thủ điển trai nhưng không như những gì cô tưởng tượng. "Không biết những bạn cầu thủ khác thế nào nhưng bạn này làm mình sợ thật sự", MC Thu Hà bày tỏ.

MC Thu Hà "tố" cầu thủ nổi tiếng "gạ tình" gây xôn xao. (Ảnh: FBNV)

Nữ MC kể rằng, chàng cầu thủ trẻ ngỏ ý vào phòng cô. Khi cô không đồng ý thì anh chàng này tỏ thái độ không tốt. Thậm chí, sau buổi trò chuyện, chàng cầu thủ cố ý ở lại phòng của cô và có hành động đi quá giới hạn nhưng bị nữ MC từ chối.

"Anh bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí, sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", cô cho hay.

Đến thời điểm hiện tại, MC Thu Hà tiết lộ với Dân Việt rằng, cầu thủ này đã cắt liên lạc, không một lời hỏi thăm cô sau vụ việc đã xảy ra.

Hòa Minzy - Công Phượng chia tay gây tiếc nuối

Chuyện tình cảm giữa Công Phượng - Hòa Minzy từng "gây bão" dư luận. Cụ thể, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò vào khoảng năm 2015. Hình ảnh Công Phượng khóa môi Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Sau đó, cặp đôi công khai để chế độ theo dõi nhau trên trang cá nhân, mặc áo đôi thân thiết, đi chơi chung… Khi đội tuyển U23 Việt Nam sang Singapore tham dự SEA Games, Hòa Minzy cũng công khai đi cổ vũ Công Phượng và "những chiến binh sao vàng".

Hiện tại, Công Phượng và Hòa Minzy đã có hướng đi riêng cả trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, thời điểm còn yêu nhau, Hoà Minzy từng xăm họ tên đầy đủ của Công Phượng ở phía ngực trái. Đến giữa tháng 11/2016, thông tin Hòa Minzy và Công Phượng "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi tiếc nuối.

Hiện tại, Công Phượng và Hòa Minzy đã có những hướng đi riêng cả trong công việc và cuộc sống. Trong khi cầu thủ xứ Nghệ hạnh phúc bên bà xã Tô Ngọc Viên Minh và con trai đầu lòng thì Hòa Minzy quyết định chia tay với thiếu gia Minh Hải. Nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân chăm sóc con trai nhỏ - bé Bo. "Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm", Hòa Minzy chia sẻ.

Huỳnh Hồng Loan - Tiến Linh "đường ai nấy đi" sau khoảng 3 tháng tìm hiểu

Tháng 3/2020, diễn viên Hồng Loan từng công khai mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Tiến Linh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo nữ diễn viên phim "Tình khúc bạch dương" cho biết, cả hai quen nhau từ trước Tết Nguyên đán qua facebook. Thời điểm cầu thủ sinh năm 1997 từ Thái Lan về Bình Dương - nơi anh thi đấu, cũng là quê Hồng Loan thì cả hai đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố rồi tiến tới hẹn hò.

Nói về Tiến Linh, nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan từng nhiều lời nhận xét tích cực cho cầu thủ điển trai này: "Linh là một người ga lăng, hiền lành, dễ thương và lãng mạn"; "Tiến Linh cũng xuất phát điểm nhà nghèo như tôi, có chí cầu tiến, biết suy nghĩ và trưởng thành, ấm áp"...

Trong khoảng thời gian tìm hiểu, Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh từng liên tục đăng ảnh, bình luận dưới bài viết của nhau, thậm chí cùng nhau thực hiện video nhảy theo vũ điệu rửa tay. (Nguồn: FBNV)

Sau khoảng thời gian 3 tháng gắn bó, Hồng Loan gây ngỡ ngàng khi chia sẻ: "Chúng tôi là bạn bè của nhau và giờ vẫn là bạn bè. Mong khán giả đừng sốc vì trước khi bắt đầu, chúng tôi cũng ở mức bạn bè, tìm hiểu nhau nhau thôi". Phía Tiến Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything!".

Người đẹp Ngọc Nữ - Phan Văn Đức từng úp mở hẹn hò

Giữa năm 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Ngọc Nữ vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Phan Văn Đức. Trong khoảng thời gian vướng tin đồn hẹn hò, Ngọc Nữ - Văn Đức thường xuyên tương tác công khai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai chưa một lần cùng xuất hiện hay lên tiếng xác nhận tin đồn tình cảm.

Người đẹp Ngọc Nữ - Phan Văn Đức từng úp mở hẹn hò. (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến mối quan hệ với Phan Văn Đức, Ngọc Nữ từng cho biết, cô và nam cầu thủ chỉ là "quan hệ công việc", "thậm chí trên tình bạn một chút". Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, cô không muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng "bạn gái tin đồn của Văn Đức".

Hiện tại, cầu thủ Phan Văn Đức hạnh phúc bên bà xã Võ Nhật Linh trong khi phía người đẹp Ngọc Nữ khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

Ngọc Trinh chia tay cầu thủ Liễu Quang Vinh

Cuối năm 2020, Ngọc Trinh gây bất ngờ khi chuyện công khai yêu cầu thủ trẻ Liễu Quang Vinh. Trước đó, người đẹp từng chia tay trung vệ trẻ Lê Thành Phong vì lý do bị "cắm sừng". Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Ngọc Trinh - Liễu Quang Vinh cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi" mà không rõ lý do. Á hậu 2 Hoa hậu áo dài Việt Nam thế giới 2017 từng chia sẻ, cô đã bị suy sụp tinh thần khi biết tin học trò của HLV Park có tình mới. Đây có thể được xem là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ.

Ngọc Trinh chia tay cầu thủ Liễu Quang Vinh sau thời gian hẹn hò. (Ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh đã phải nhập viện và sử dụng nhiều liệu pháp để trấn an bản thân. Người đẹp còn cho biết, mình thường xuyên đi chùa để lòng được tĩnh tâm, an nhiên.