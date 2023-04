Mẹ ca sĩ Bảo An: "Con tôi khủng hoảng tinh thần khi bị vu khống chuyện cặp kè"

Mới đây, ca sĩ trẻ Bảo An chia sẻ thông tin về việc bị một tài khoản trên mạng xã hội liên tục phát tán thông tin sai sự thật, vu khống cô cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình. Theo đó, từ tháng 1/2023, Bảo An liên tục bị đe dọa tạt axit, khủng bố tinh thần từ điện thoại, tin nhắn, các tài khoản mạng xã hội. Không chỉ vậy, người này còn gửi tin nhắn cho bạn bè, người quen, các fan của Bảo An với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ ca sĩ.

Ca sĩ trẻ Bảo An. (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Ái Phương - mẹ ca sĩ Bảo An cho biết, gia đình đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an để tiến hành làm việc và xử lý: "Bảo An đang trong thời gian đợi các cô chú công an phường Tân Định, Quận 1, nơi người vu khống sinh sống và chờ đợi cơ quan chức năng xét xử vụ việc. Người này không chỉ có hành vi vu khống đặt điều sai sự thật mà còn đe dọa Bảo An. Điều khiến gia đình phẫn nộ hơn là họ cũng có con tầm tuổi với con chúng tôi".

Chị Ái Phương cũng cho biết, Bảo An bị khủng hoảng khi nhận những vu khống kể trên: "Có giai đoạn, con tôi gần như bị trầm cảm. Bé rất lo sợ và hoang mang khi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình. Dù hạn chế cho con sử dụng mạng xã hội nhưng qua bạn bè, con vẫn đọc được những tin nhắn chửi bới, vu khống mình. Hiện tại, chúng tôi đang động viên con để con ổn định tinh thần, lấy lại sự vui vẻ, hoạt bát".

MV "Xúc xắc xúc xẻ" của Bảo An. (Clip: 2 Nguyễn Entertainment)

Bảo An (sinh năm 2006) từng là ca sĩ nhí quen thuộc trong các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. MV Xúc xắc xúc xẻ của cô đã đạt hơn 426 triệu view, là một trong những MV nhạc thiếu nhi có lượng view lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2011, Bảo An tham gia Gương mặt thân quen nhí mùa một năm 2014 và đoạt giải Tư.