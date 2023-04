Hôm qua (11/4), nữ ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc Mor Lam - Ing Dao Darika, người Thái Lan đã qua đời do rơi xuống bể bơi. Ngay lập tức tin tức này đã khiến nhiều người bàng hoàng bởi Ing Dao Darika năm nay mới 30 tuổi và đang là giọng ca được yêu mến ở xứ chùa vàng. Ing Dao Darika đã qua đời sau khi bị ngã xuống một trong bể bơi tại bữa tiệc đêm qua.

Nữ ca sĩ Thái Lan tử nạn tại bữa tiệc bể bơi

Hồ bơi, nơi Ing Dao Darika gặp tai nạn. (Ảnh: IT).

Theo đó, Đại úy Pongphon Pewphong, Phó thanh tra Đồn Muang Udon Thani dẫn đầu lực lượng cảnh sát đến kiểm tra hồ bơi tại hiện trường vụ tai nạn. Bà Sirilak (64 tuổi) chủ nhân ngôi nhà cho biết, tối đó, bà tổ chức tiệc mừng sinh nhật và mời nhóm Mor Lam Siang Wihok tới biểu diễn.

Bữa tiệc này được tổ chức tại nhà của một người hâm mộ rất thân thiết với nữ ca sĩ. Tới nửa điểm, bạn trai của Ing Dao Darika thông báo cô biến mất. Khi đó, mọi người cho rằng nữ ca sĩ quá say và đang ngủ ở đâu đó. Mọi người chia ra các khu vực khác nhau để tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, một thành viên khác trong nhóm nhạc nhảy xuống hồ bơi. Lúc này, chân anh chạm vào cơ thể đồng nghiệp. Khi đó, mọi người mới phát hiện nữ ca sĩ bị đuối nước và lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ đến trợ giúp.

Đáng chú ý, bể bơi sâu 2m và nữ ca sĩ không biết bơi. Sự việc xảy ra vào đêm khuya khiến mọi người đều bị sốc và không thể giúp đỡ nạn nhân kịp thời.

Ing Dao Darika là ca sĩ dòng nhạc Mor Lam được yêu thích tại Thái Lan. (Ảnh: IT).

Người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương Ing Dao Darika thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, với nhiều kỷ niệm được chia sẻ và bày tỏ lời chia buồn. Trang người hâm mộ The Voice Doctor of the Bird đã đăng một tin nhắn và hình ảnh để tưởng nhớ Ing Dao, trong khi trang Fanpage Ing Dao Darika chia sẻ một thông điệp cảm động về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ và những kỷ niệm mà họ đã có với nhau.

Gia đình của Ing Dao hiện đang chuẩn bị cho đám tang của cô ở tỉnh Loei. Tin tức về sự ra đi đột ngột của cô đã khiến người hâm mộ và cộng đồng âm nhạc không khỏi tiếc thương, tưởng nhớ đến giọng hát tuyệt vời và tài năng của cô.