Mẹ đòi lại đất nhờ con nuôi đứng tên: Con không chịu hợp tác, gây khó dễ

Con gây khó dễ, không hợp tác với mẹ

Câu chuyện của Việt kiều Pháp - Lưu Thị Huệ (SN 1951, ngụ phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM) bị con gái nuôi suýt lấy mất tài sản cả đời tích góp gây xôn xao dư luận trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

Sau hai tháng toà có phán quyết, bà Huệ cuối cùng mới lấy lại được tài sản từ cô con nuôi tên Yến và mẹ của Yến là bà Thành (áo hoa) nhưng gặp rất nhiều khó khăn

Câu chuyện của bà Huệ và con gái nuôi Ngô Hoàng Yến (ngụ tỉnh Đắc Lắc) là bài học mà nhiều Việt kiều đang gặp phải.

Bà Huệ dẫu sao vẫn may mắn hơn nhiều người bởi bà có giấy cam kết là căn cứ đòi lại tài sản của mình. Còn nhiều người do thiếu cẩn trọng, quá tin tưởng, chỉ giao dịch miệng nên cuối cùng "tiền mất tật mang".

Tiếp tục câu chuyện với PV, bà Huệ đưa ra lời khuyên cho các Việt kiều là phải luôn cẩn thận trong việc nhờ người khác đứng tên giùm tài sản. Giấy tờ sẽ là bằng chứng làm căn cứ để pháp luật có cơ sở bảo vệ chủ tài sản khi gặp sự cố như bà Huệ.

Bà Huệ nói rằng đến thời điểm này bà vẫn chưa hết bàng hoàng, đau lòng về việc bị con gái nuôi là Yến phản bội niềm tin.

Phán quyết của TAND huyện Nhơn Trạch về việc buộc Yến trả lại toàn bộ nhà đất cho bà Huệ - quyết định có hiệu lực pháp luật từ 15/10/2020

"10 năm trước Yến đến với gia đình tôi, nhận tôi là mẹ nuôi và tôi coi đó là cái duyên. Với tôi Yến như con ruột, con cái của tôi cũng gọi Yến một tiếng chị hai. Trong vụ việc, đường cùng nên tôi mới phải kiện ra toà. Toà có phán quyết buộc Yến phải trả đất cho tôi nhưng Yến vẫn làm khó dễ, dây dưa mãi", bà Huệ buồn bã.

Bà Huệ cũng nói về việc làm ăn thất bại của mình và sau sự việc đau lòng này bà muốn đi thật xa để quên hết mọi thứ. Bà nói rằng do dịch Covid-19, công việc làm ăn gặp thất bại, bà đã nợ một khoản tiền lớn, trong đó có nợ một người bạn làm ăn.

Vì vậy khi toà có phán quyết bà chính là chủ thửa đất 269 tờ bản đồ số 63 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai bà đã rao bán số tài sản này.

Việc bà Huệ, chị Hương và Huyền đến đòi nhà con nuôi có sự chứng kiến của công an địa phương.

"Mục đích bán tài sản là để trả nợ và tôi cũng muốn hỗ trợ cho mẹ con Yến một phần (Yến có xin 2,5 tỷ đồng, mẹ Yến là bà Thành xin 500 triệu). Dù sao tôi nghĩ người ta từng gọi tôi một tiếng mẹ nên cũng không muốn làm khó dễ gì, có tiền tôi sẽ cho.

Vậy mà thời gian qua bao nhiêu khách đến mua nhà đất đều bị mẹ con Yến xua đuổi nên họ lần lượt bỏ đi hết, tài sản của tôi không bán được. Mẹ con họ rất nhẫn tâm với tôi, con trai bà Thành còn đe doạ, chửi bới tôi khiến tôi rất sợ", bà Huệ kể.

Không bán được đất trong lúc nợ nần, bà Huệ đã nghĩ ra cách xin chị Hương (người làm ăn cùng, bà Huệ có nợ số tiền lớn) được gán nợ thửa đất số 269 để trừ nợ.

Quay cuồng vì mất niềm tin

Bà Huệ đến đòi nhà liên tục bị bà Thành (mẹ Yến) gây khó dễ.

Mặc dù toà đã ra quyết định từ 15/10/2020, quyết định có hiệu lực ngay nhưng Yến và mẹ Yến là bà Thành vẫn không chịu trả lại tài sản cho bà Huệ. Nhiều lần bà Huệ, chị Hương cùng Huyền (người được bà Huệ uỷ quyền) đã đến đòi đất nhưng không được.

Chị Hương, người được bà Huệ gán nợ nói: "Toà đã có phán quyết thì không có lý do gì họ vẫn dây dưa cả hai tháng trời không chịu đi. Chúng tôi cần lấy lại tài sản nên ngày 14/12/2020 chị Huệ cùng tôi và Huyền đã nhờ dịch vụ dọn nhà đến để dọn giùm đồ đạc của mẹ con Yến ra khỏi thửa đất trên với mục đích lấy lại tài sản".

Quyết định cưỡng chế số tài sản trên để trao trả cho chủ nhân đích thực của nó.

Về vụ việc này, chia sẻ với báo chí, Thượng tá Trịnh Anh Dũng, phụ trách Công an huyện Nhơn Trạch cho biết toà đã có phán quyết là Yến phải trả lại tài sản cho bà Huệ nên việc bà Huệ cùng người thân của bà đến lấy tài sản là đúng luật. Phía công an huyện có cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để ghi nhận tình hình, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).



"Chúng tôi cũng ghi nhận là bên lấy nhà không có hành vi đập phá, không vi phạm pháp luật. Họ chỉ đưa vật dụng, đồ đạc ra bên ngoài và không có bất kỳ hành vi sai phạm nào. Chúng tôi cũng đã quay phim, ghi hình lại để đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Hiện Yến gửi đơn đi mọi nơi nói là công an huyện bao che nhưng chúng tôi khẳng định không bênh ai cả. Chúng tôi làm đúng nhiệm vụ của mình, chỉ đảm bảo an ninh trật tự còn mọi chuyện do toà phán quyết", ông Dũng nhấn mạnh.