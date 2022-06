Mê Linh chuẩn bị tốt công tác thi và tuyển sinh năm học 2022-2023

Để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn huyện có 6 điểm tổ chức thi với 2.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Đến nay, các trường THPT trên địa bàn đã hoàn thành việc hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, nhập dữ liệu, rà soát, kiểm tra dữ liệu từ phiếu đăng ký dự thi của học sinh vào phần mềm quản lý thi; lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Dự và phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định. Các nhà trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh.

Các trường THPT và THCS được chọn đặt điểm thi và điểm thi dự phòng vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT quốc gia cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Các trường THPT và THCS cử cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định làm nhiệm vụ thi theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...

Để tổ chức các kỳ thi an toàn, đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện... bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh học sinh, thí sinh tham dự các kỳ thi bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.