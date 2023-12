Mở hướng đi mới nâng thu nhập của nhà nông vùng cao Hùng Lợi

Hỗ trợ giống gà Tiên Yên

Theo Văn phòng Phát triển bền vững, tham gia mô hình có 15 hộ là đồng bào dân tộc Mông, Tày tại thôn Lè, xã Hùng Lợi; các hộ được nhận giống gà Tiên Yên, thức ăn và chế phẩm sinh học dùng trong đệm lót cho gà, tổng trị giá 293 triệu đồng.

Trước đó, Văn phòng phát triển bền vững phối hợp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học cho bà con tham gia mô hình. Trong quá trình chăn nuôi, các hộ tham gia mô hình cũng sẽ được cán bộ kỹ thuật theo dõi gà định kỳ hàng tuần và hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc gà theo từng giai đoạn, công tác phòng và điều trị một số bệnh thường gặp.

Theo bà Lưu Thị Hải Yên - cán bộ Hội Nông dân Tuyên Quang, việc triển khai mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học tại xã Hùng Lợi sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn. "Các hộ sau khi nhận gà giống, thức ăn và chế phẩm sinh học và được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, nuôi gà đã rất vui mừng và rất phấn khởi, coi đây còn là nguồn động lực, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp" – bà Yên chia sẻ.

Văn phòng Phát triển bền vững và Hội Nông dân Tuyên Quang bàn giao gà giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình tại xã Hùng Lợi. Ảnh: B.M

Lãnh đạo Hội Nông dân Tuyên Quang đánh giá, qua mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thương phẩm do Văn phòng Phát triển bền vững (Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và Hội Nông dân Tuyên Quang triển khai sẽ giúp bà con xã Hùng Lợi sẽ nhận thức được tầm quan trọng việc phát triển kinh tế tập thể một cách bền vững, đặc biệt là tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Cũng theo bà Yên, giống gà Tiên Yên là một giống gà nội địa, có nguồn gốc ở huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh). Gà Tiên Yên có sức đề kháng cao, dễ nuôi, thức ăn phong phú, dễ kiếm, có thể từ các sản phẩm nông nghiệp như ngô, khoai, sắn... chính vì vậy rất phù hợp với tập quán chăn nuôi của nông dân tham gia mô hình ở xã Hùng Lợi.

Lâu nay, việc sử dụng các loại chế phẩm sinh học vào chăn nuôi gà tại xã Hùng Lợi chưa trở thành thói quen của người dân; việc chăn nuôi gà vẫn còn theo cách tự nhiên, chưa khoa học, các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ vẫn còn yếu, do đó chất lượng gà chưa đồng đều và chưa tiêu thụ thuận lợi. Bà Yên cho rằng, từ mô hình này, nông dân xã Hùng Lợi sẽ tiếp cận phương pháp chăn nuôi mới theo hướng sinh học an toàn, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế so với phương pháp chăn nuôi truyền thống, đồng thời thúc đẩy phong trào chăn nuôi gà thịt tại địa phương ngày một phát triển.

Xây dựng hướng đi chăn nuôi bền vững

Các hộ tham gia mô hình vui mừng khi nhận hỗ trợ gà giống, thức ăn. Ảnh: B.M

Nông dân Ma Văn Nhất (ở xã Hùng Lợi) cho biết, ông rất vui khi được các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lựa chọn để tham gia mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn. Theo ông Nhất, những năm gần đây chăn nuôi lợn cũng bấp bênh, dịch bệnh "nổ" ở khắp nơi nên nhiều hộ có tâm lý buông bỏ hay không dám nuôi quy mô lớn. Thu nhập của gia đình ông chỉ phụ thuộc vào công đi làm thuê và cấy lúa gần nhà. Nay được hỗ trợ đàn gà giống và thức ăn chăn nuôi, ông Nhất cho biết sẽ cố gắng chăm sóc, hi vọng sau tết là có gà để bán, có khoản thu nhập đáng kể.

"Việc triển khai mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học tại xã Hùng Lợi sẽ khuyến khích nông dân phát triển tổ hợp tác hay HTX chăn nuôi kiểu mới theo hướng bền vững để bảo vệ sức khỏe con người, không gây ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế" - ông Nhất chia sẻ.

Không chỉ ông Nhất, mô hình triển khai ở xã Hùng Lợi được xem là động lực để làm ăn, nâng cao thu nhập của nhiều hộ dân ở xã Hùng Lợi. Là một trong những hộ có kinh tế không ổn định, bà Hoàng Thị Minh mừng rỡ khi được trao tặng "sinh kế". Bà Minh chia sẻ: "Quanh năm thu nhập của gia đình tôi chỉ trông chờ vào vài sào lúa, với một ít diện tích cây ăn quả nên thiếu thốn đủ thứ, tiền đóng học cho con nhiều lúc phải chạy đôn đáo khắp xóm để vay mượn. Nay được hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi, gia đình tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, từ đó có thể nhân đàn gà lên để kinh tế gia đình được ổn định và phát triển".

"Gia đình tôi vừa ra khỏi diện hộ nghèo, nhiều nguồn hỗ trợ bị cắt giảm. Tôi khá hoang mang vì chưa biết sẽ nuôi trồng cây con nào cho phù hợp vì không có vốn. May mắn chúng tôi được hỗ trợ gà giống, thêm cả thức ăn, kinh phí làm chuồng trại... ai cũng phấn khởi" – bà Minh bày tỏ.