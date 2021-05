"Ngâm" hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện, "động cơ phía sau" của Hoài Linh là gì?"

Sự việc NSƯT Hoài Linh "ngâm" hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ - giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 đang gây rất nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Điều đáng nói là dù "ngâm" số tiền lớn này tới nửa năm trời nhưng nam nghệ sĩ không có bất kỳ một lời nào để thông báo tới những người đã gửi gắm niềm tin và lòng tốt cho mình.

Chỉ đến khi dư luận lên tiếng và gây áp lực thì nam nghệ sĩ mới có một vài lời ngắn ngủi. Nhưng những lời phân trần của NSƯT Hoài Linh vẫn chưa giải quyết thỏa đáng hàng loạt câu hỏi mà dư luận đặt ra. Thậm chí, có người còn cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang diễn "hề" chứ chưa thật tâm.

Trước câu chuyện ồn ào này, phóng viên Dân Việt đã có buổi trò chuyện với ông Lưu Bình Nhưỡng – nguyên Đại biểu Quốc hội.

Ông Lưu Bình Nhưỡng.

Sự việc NSƯT Hoài Linh “ngâm” hơn 13 tỷ đồng tiền cứu trợ người dân miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt đang gây bức xúc trong dư luận. Với tư cách là nguyên Đại biểu Quốc hội, ông nhìn nhận và đánh giá như thế nào về việc này?

- Trước hết, chúng ta phải nhìn nhận, các trường hợp cần được giúp đỡ do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… sở dĩ thường được gọi là “cứu trợ” bởi tính cấp thiết của nó. Người cần giúp đỡ đang trong tình trạng rất nguy khốn và cấp bách, cần phải được giúp đỡ ngay lập tức. Tính kịp thời trong các trường hợp này được đặt lên hàng đầu và vô cùng quan trọng. Nếu để quá lâu thì sự giúp đỡ đã bị giảm đi giá trị.

Trong một khía cạnh khác, bản thân những người gửi gắm lòng tin và lòng tốt của họ cho người đứng ra kêu gọi cũng mong người đó mang số tiền họ quyên góp được đến kịp thời với người dân bị nạn.

Đặt để trong câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh thì việc hỗ trợ đã kéo dài tới nửa năm, nghĩa là quá lâu so với khái niệm “kịp thời”. Thậm chí, có thể nói, bây giờ người dân đã khắc phục xong thiệt hại và đã dần ổn định cuộc sống. Vậy thì việc giúp đỡ lúc này có còn giá trị như trước?

Tôi cho rằng, số tiền quyên góp có thể vẫn còn nguyên nhưng giá trị thực tế của đồng tiền khi mang đến trao cho người dân ở thời điểm này đã bị giảm đi rất nhiều. Người xưa có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là để nói đến sự quan trọng của món quà khi được trao đúng thời điểm cần thiết nhất.

Lý do nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra khi chậm trễ trao tiền cứu trợ cho người dân là vì dịch bệnh. Ông nghĩ gì về lý do này?

- Theo tôi, đã xác định đứng ra làm từ thiện bằng cái tâm vô tư và trong sáng thì phải làm hết mình, hết tinh thần và trách nhiệm. Thời gian vừa qua, chúng ta thấy có rất nhiều người đứng ra kêu gọi từ thiện để hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt hoặc phòng chống dịch bệnh như: ông Đoàn Ngọc Hải, ca sĩ Thuỷ Tiên… Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đi khắp nơi để giao nhà, giao tiền và chăm từng lon sữa cho trẻ em. Ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đi đi lại lại liên tục để hoàn thành hàng chục căn nhà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những người này cũng gặp phải nhiều vấn đề khó khăn chứ! Nhưng cái quan trọng là họ đã xác định rõ tinh thần và trách nhiệm của mình nên đã tìm mọi cách để khắc phục khó khăn, thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Thậm chí, có người còn dám hy sinh và chấp nhận rủi ro để hoàn thành tâm nguyện của mình và của cộng đồng đã gửi gắm niềm tin vào mình.

Mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng về việc "ngâm" hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng, chậm trễ trao tiền cho người dân miền Trung... nhưng dư luận vẫn chưa thấy thỏa đáng.

Làm từ thiện đâu nhất thiết phải chỉ có một mình và đâu nhất thiết phải đi đến tận nơi. Nếu nghệ sĩ Hoài Linh cho rằng, vì dịch bệnh hoặc bận bịu với các kế hoạch nghệ thuật nên không thể đến trao quà tận tay thì anh có thể nhờ các cộng sự hoặc thân tín của mình chia sẻ công việc đó. Hoặc cũng có thể nhờ các tổ chức từ thiện hoặc chính quyền địa phương hỗ trợ mình thực hiện việc đó. Có rất nhiều phương thức để hoàn thành tâm nguyện đó nếu bản thân thực sự mong muốn.

Tôi cho rằng, trong sự việc này, nghệ sĩ Hoài Linh không thể lấy lý do dịch bệnh hoặc bất kỳ lý do nào để trì hoãn việc hỗ trợ kịp thời cho người dân. Và cũng không thể biện minh cho sự chậm trễ của mình bằng những lý do đó.

Nhiều người đang thắc mắc về “động cơ” của việc chậm trễ trao tiền từ thiện cũng như “ngâm” hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng tới nửa năm của nghệ sĩ Hoài Linh. Ông có ý kiến gì về những điều dư luận nêu ra?

- Riêng về số tiền hơn 13 tỷ đồng nằm yên trong tài khoản nửa năm liền mà dư luận đang thắc mắc về “động cơ phía sau” thì tôi cho rằng, chưa ai khẳng định là nghệ sĩ Hoài Linh có ý định biển thủ số tiền đó hoặc cố tình “găm” tiền nhằm kiếm lãi. Nhưng vì nghệ sĩ này không có được một lời giải thích rõ ràng và hợp lẽ nên trong số đông vẫn có người “bán tín, bán nghi”.

Thực tế, trong bối cảnh này, việc phải nói rõ lý do và mong được cảm thông là rất cần thiết. Phải làm sao để mọi người thấy được việc mình đứng ra kêu gọi hoàn toàn xuất phát từ cái tâm trong sáng và mọi kế hoạch tài chính đều rất minh bạch. Không phải đến khi dư luận thắc mắc và gây sức ép thì mới lên tiếng. Và lên tiếng nhưng lại chưa thực sự khiến số đông cảm thấy thuyết phục và thấy rõ được thành ý của mình.

Tôi lấy ví dụ, đợt vừa rồi, rất nhiều người trong đó có tôi, ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải thành lập quỹ từ thiện mang tên “Đoàn Ngọc Hải” là vì ông ấy công khai minh bạch mọi khoản mỗi ngày.

Việc công khai, minh bạch, rõ ràng… về tiền bạc trong việc làm từ thiện cực kỳ quan trọng. Bởi đó chính là yếu tố để những người gửi gắm lòng tin và đồng hành cùng mình có căn cứ để theo dõi những việc mình làm. Những thứ đó sẽ giúp họ củng cố lòng tin về lâu dài.

Qua sự việc lần này, theo ông, những người làm từ thiện cần rút ra bài học gì?

- Tôi cho rằng, sự việc lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh đang gây bức xúc dư luận là một sự việc rất đáng tiếc. Sự việc đáng ra không đến mức độ trầm trọng như bây giờ nếu ngay từ đầu nghệ sĩ này xác định rõ tinh thần và trách nhiệm khi đứng ra kêu gọi.

Và khi chưa thể thực hiện được lại không có bất kỳ một động thái nào để thông báo tới cộng đồng để họ an tâm. Trong trường hợp này, mọi sự thắc mắc của cộng đồng đối với Hoài Linh đều hợp lý và hợp lẽ trên mọi phương diện. Sự thắc mắc đó cần được giải thích thấu đáo, cặn kẽ và hợp tình hợp lý.

Cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin!