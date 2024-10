Bánh đặc sản hương vị đậm đà, đặc trưng khiến du khách đã thử lần đầu sẽ đem lòng nhớ thương

Nằm bên bờ sông Hoài êm đềm - một nhánh của hạ lưu sông Thu Bồn, phố cổ Hội An mang trong mình một vẻ đẹp vẹn nguyên theo năm tháng. Nhờ vào lợi thế địa hình đa dạng mà người dân Hội An đã tích lũy nên một nền ẩm thực phong phú, sử dụng nguyên liệu sẵn có của núi rừng, đồng bằng và miền biển, vừa mang đặc trưng của vùng đất duyên hải miền Trung, vừa mang nét riêng biệt sẵn có của phố Hội.

Ở Hội An, chỉ cần ăn một chiếc bánh bao, một chiếc bánh xèo, bánh vạc, bánh tráng hay một bát hến trộn cũng đã có thể cảm nhận được hết cái tâm tình dịu dàng của người phố Hội, những ưu ái của sông ngòi, biển khơi, đồng bằng dành tặng cho vùng đất trù phú này.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Những chiếc bánh ghẹ xanh thơm lừng và giòn tan chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực đáng giá

Một số hàng quán sẽ cho du khách dùng bánh ghẹ xanh hơi thiên hướng miền Tây Nam Bộ. (Ảnh: MiA)

Ghẹ xanh ướp gia vị rồi lăn qua bột chiên lên trở thành một món ăn có mùi vị thơm ngon. Cách làm cũng đơn giản và thuận tiện cho những bữa cơm vội của cuộc sống làng chài khiến bánh ghẹ trở thành món ăn quen thuộc của người dân nơi đây.

Bánh ghẹ xanh có mùi thơm nức của biển cả và vị giòn tan, ngọt thịt pha chút béo của trứng gà, tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn đặc sản vô cùng độc đáo. Một số gia đình vẫn dùng bánh ghẹ xanh chung với cơm, đối với khách du lịch thì đây lại là một món ăn vặt phù hợp cho những buổi xế chiều rong ruổi.

Có rất nhiều cách ăn bánh ghẹ xanh tùy thuộc vào khẩu vị của từng thực khách. Cách ăn đơn giản nhất nhưng vẫn ngon tuyệt là dùng bánh ghẹ xanh với nước chấm cơ bản như tương xí muội, tương ớt, tương cà hay xì dầu (nước tương ngọt có pha giấm). Một số quán bán theo phong cách thiên về miền Nam sẽ có thêm củ cải muối chua, rau xà lách để cuốn chấm với nước mắm pha ngọt. Cách ăn này được mô phỏng theo cách ăn bánh xèo của người miền Tây để phù hợp với khẩu vị du khách đến từ nơi đây.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Chiều chuộng vị giác với món bánh đập xúc hến xào "có một không hai"

Món ăn quyến rũ nhờ hương vị đặc trưng của loại hến vùng Cẩm Nam mà thực khách sẽ không thể cảm nhận được ở bất kì một nơi nào khác ngoài Hội An. (Ảnh: MiA)

Món ăn được chế biến từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản, với cách chế biến đầy khéo léo, kết hợp với nhiều loại gia vị mang đến cho du khách một món ăn hoàn hảo về hương vị, từ độ tươi của hến, hương thơm của hành phi, rau răm, tiêu và ớt đến cảm giác giòn rụm của bánh đa, vô cùng hài hòa và hấp dẫn.

Tên bánh đập được bắt nguồn từ thói quen của người ăn, bánh đập thực chất là bánh đa được nướng giòn rụm và kẹp bánh ướt bên trong. Khi ăn, thực khách thường sẽ dùng hai tay đập vào bánh để bánh bể nhỏ ra, rồi dùng những miếng nhỏ này xúc với hến xào hoặc chấm nước chấm thưởng thức. Hến xào Hội An thường sẽ sử dụng loại hến được lấy từ cồn Cẩm Nam Hội An, mang hương vị đặc trưng của vùng nước lợ vô cùng độc đáo.

Nếu các "tín đồ ẩm thực" đã từng một lần thưởng thức đặc sản này, chắc chắn sẽ không thể quên được hương vị đậm đà, ngọt thanh của hến hòa quyện cùng nước chấm được pha theo công thức riêng, làm bùng nổ khẩu vị trong khoang miệng và khiến họ chỉ muốn ăn mãi không thôi.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Bánh canh, công thức handmade vạn người mê

Bánh canh Hội An là món ăn không quá xa lạ với nhiều người phố cổ, đây là món ăn có thể được ăn vào mọi thời điểm trong ngày. (Ảnh: MiA)

Bánh canh Hội An được chế biến hết sức công phu, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu nấu nước dùng và trình bày nên thực khách sẽ cảm nhận được một hương vị vô cùng tinh tế, thanh đạm khi thưởng thức, cùng với những loại nguyên liệu cực tươi ngon tạo nên một tô bánh canh vô cùng hấp dẫn và đậm đà.

Bánh canh chân giò hấp dẫn nhiều người thưởng thức nhờ hương vị thơm ngon, chân giò phải được chọn những miếng vừa ăn, sau đó ninh mềm. Trong quá trình nấu thường xuyên vớt bọt sẽ mang đến một nồi nước dùng trong trẻo và đậm đà. Khi ăn, thực khách cho bánh canh ra tô, múc giò để lên bề mặt rồi chan nước dùng vừa ăn vào là thưởng thức được rồi. Đối với bánh canh cá tràu đồng, đây có lẽ là loại bánh canh lạ miệng được nhiều khách hàng lựa chọn để thưởng thức, đặc biệt là vào mùa mưa. Món ăn được chế biến vô cùng cầu kỳ với phần cá cần được sơ chế kĩ thì mới giảm độ tanh khi thưởng thức được.

Bên cạnh đó, bánh canh cua được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt vô cùng hấp dẫn từ thịt cua. Món ăn được nấu từ nhiều nguyên liệu như thịt cua, thịt heo, chả cá, trứng cút,... Nước dùng thì được nấu từ xương nên vô cùng ngọt. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị ngọt xương và cua hòa quyện, cùng với sợi bánh canh, mang đến một món ăn vô cùng hấp dẫn và hợp khẩu vị với nhiều thành viên gia đình.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Đậm đà món bún mắm nêm nhất định phải thưởng thức

Bún mắm nêm Hội An về cơ bản vẫn mang nét đặc trưng chung của miền Trung đầy nắng gió, nhưng con người Hội An luôn thổi hồn vào các món đặc sản địa phương tạo nên sự khác biệt và hòa trộn những hương vị đặc sản của vùng phố Hội. (Ảnh: MiA)

Bún mắm nêm không sang trọng, đẹp đẽ trong menu của các nhà hàng nơi phố Hội như Cao Lầu hay Mỳ Quảng, nó chỉ lặng lẽ ở những gánh hàng rong, những quán nhỏ ven đường - nơi chỉ có những bộ bàn ghế đơn sơ cùng cái tủ hoặc cái quang gánh nhỏ đầy ắp các nguyên liệu tươi ngon, mộc mạc.

Không như bún mắm miền Tây khá phức tạp với nước lèo nóng hổi cùng đủ thứ loại tôm mực heo quay, bún mắm nêm Hội An đơn giản với thịt luộc, rau xanh cùng mắm nêm thơm lừng đậm vị. Mắm nêm được chế biến từ các loại cá biển đánh bắt từ vùng biển địa phương, được ủ thủ công trong các chum vại, chờ ngày mắm chín với thành phẩm là loại mắm màu nâu đặc sệt thơm lừng, gây thương nhớ. Mắm nêm ở Hội An có vị mặn ngọt cân bằng pha lẫn chút cay the chứ không mặn mà như mắm nêm ở các vùng miền Trung khác, vì vậy mà bún mắm nêm Hội An được lòng của các du khách phương xa.

Là món ăn đơn giản nhưng bún mắm nêm là sự kết hợp tinh tế của nhiều tầng hương vị, gồm độ hăng thơm nồng của rau làng Trà Quế, sợi bún dai mềm, độ ngọt giòn sần sật của tai heo, rắc lên một thìa đậu phộng bùi béo và cuối cùng là chan vài thìa mắm nêm thơm phưng phức. Ngoài ra, bún mắm nêm Hội An còn khác biệt bởi tương ớt dẻo cùng mít non trộn hoặc hến xào, làm cho tô bún trở nên tròn vị và thơm ngon hơn so với những nơi khác.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Bánh ướt cuốn thịt nướng là một "thứ vũ khí lợi hại", khiến cho bao nhiêu người phải đem lòng nhớ thương hương vị ngon khó cưỡng của nó

Thưởng thức bánh ướt cuốn thịt nướng cùng với nước chấm béo và thơm đậu phộng. (Ảnh: MiA)

Bánh ướt cuốn thịt nướng Hội An là một trong những món ăn mang đậm nét đặc trưng của người xứ Hội này. Nếu có dịp đặt chân đến phố Hội, chắc hẳn du khách sẽ được nghe qua món bánh ướt cuốn thịt nướng nổi tiếng ở đây. Vào những buổi chiều tà, mùi hương thơm phức của những xiên thịt nướng thơm phức cả con phố. Đặc biệt là hình ảnh gánh hàng rong với những khẩu phần bố trí cũng đủ làm con người ta say mê.

Không gian nơi đây vô cùng bình dị với những chiếc ghế súp nhỏ dọc đặt trên vỉa hè của những con phố hoặc bờ sông. Mỗi gánh hàng đều được trang bị đầy đủ: bếp than nhỏ, thúng đựng các loại gia vị, rau, thúng còn lại thì đựng những xiên thịt đã được ướp sẵn có hương thơm nồng nàn và đặc biệt không thể thiếu nước chấm.

Thực khách cũng có thể nướng thịt mà không cần dùng xiên. (Ảnh: MiA)

Hầu hết khi ăn, mọi người sẽ trải một lớp bánh ướt ra đĩa hoặc lòng bàn tay, bỏ rau sống, dưa leo, chuối chát, thịt xiên nướng… rồi cuộn lại. Chấm vào chén nước sốt đã được chuẩn bị. Cảm giác đưa bánh cuốn lên miệng, cắn ngập chân răng và cảm nhận được vị ngọt của thịt lẫn hương thơm từ tỏi, hành, sả và có chút cay cay của ớt.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Đi trên mọi nẻo đường, du khách dễ dàng nhận thấy những gánh hàng rong bán bánh đậu xanh với nhiều hình dáng và loại nhân đa dạng

Khi thưởng thức, du khách như cảm nhận được tình cảm và sự dễ mến của người dân nơi đây được gói gọn vào chiếc bánh nhỏ bé xinh xắn, vừa chân thành, giàu tính cảm mà lại vô cùng ngọt ngào. (Ảnh: MiA)

Bánh đậu xanh Hội An từ lâu đã là món quà quý giá mà bất cứ ai đã ghé đến Hội An đều chọn nó như một món quà nhỏ mang về để tặng người thân, bạn bè. Nó hấp dẫn không chỉ người lớn mà còn là món ăn vặt được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được độ giòn rụm như tan trong miệng của lớp vỏ, khi cắn đến nhân thì mềm mềm ngọt ngọt cực hấp dẫn, lớp vỏ giòn cùng nhân mềm mang đến một cảm giác vừa lạ vừa ngon khiến thực khách chỉ muốn ăn mãi không thôi.

Bánh đậu xanh đã có từ lâu đời, đến hiện tại, Hội An vẫn còn nhiều gia đình giữ truyền thống làm bánh đậu xanh với nhiều bí quyết và công thức gia truyền đầy độc đáo và thú vị. Bánh thường có 2 hình là hình tròn và hình vuông, bên trên sẽ được in một chữ Hán mang ý nghĩa là tốt lành.

Phần nhân bánh làm bằng mỡ, người làm bánh phải canh được độ lửa thật khéo để mỡ rán không được quá già hoặc quá non, sẽ làm bánh sẽ mất mùi thơm và vị béo ngậy đặc trưng. Để bánh vừa ăn thì người làm bánh thường sẽ nêm thêm chút ít gia vị như muối, tiêu, đường theo một tỷ lệ được quy định theo công thức gia truyền. Chính phần nhân này là điểm nhấn tạo sự khác biệt giữa các loại bánh đậu xanh của Hội An với những loại bánh khác.

Món ăn đặc sản ở Hội An: Trải nghiệm hương vị tuổi thơ với món bánh xoài thơm "nức mũi"

Thưởng thức miếng bánh xoài thơm giòn, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thế nào là hương vị của tuổi thơ, rất khó để mà tả cảm xúc ấy qua từng câu chữ. (Ảnh: MiA)

Bánh xoài có lớp vỏ trắng tinh, tỏa ra mùi thơm hương lúa nếp mới thoang thoảng, bên trong có nhân đậu phộng thơm vô cùng. Du khách sẽ có cơ hội cảm nhận được vị ngọt thanh của đường hòa với chút vị béo của mè và chút cay cay phảng phất của gừng. Đây là một điều đặc biệt tạo nên hương vị khó quên của món bánh xoài Hội An.

Bánh xoài Hội An chỉ đơn giản với 3 nguyên liệu chính: bột nếp, đậu phộng và mè hoặc đường, đây cũng là món ăn vặt được rất nhiều trẻ em yêu thích bởi hương vị đặc biệt.

Bánh xoài Hội An cũng chỉ được làm từ bột nếp nhưng quy trình không hề đơn giản chút nào. Nó cầu kỳ ngay từ khâu chọn nguyên liệu nên những chiếc bánh xoài ở Hội An mới có những hương vị đặc sắc và hình dáng độc đáo đến thế.