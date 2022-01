Món bánh tráng từ bột gạo nức nổi tiếng có gì đặc sắc

Món bánh tráng Quảng Nam: Thương hiệu "lừng danh" của người dân Đại Lộc

Đại Lộc là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Nam, đa số đời sống người dân gắn liền với nông nghiệp. Bên cạnh trồng dâu nuôi tằm, trồng bông dệt vải, đan lát... nghề làm bánh tráng ở Đại Lộc cũng đã có từ lâu đời làm nên thương hiệu trên thị trường.

Nếu có dịp ngang qua vùng đất Quảng, bạn hãy ghé thăm những làng bánh tráng Đại Lộc "lừng danh thiên hạ", chứng kiến sự cần cù, khéo tay của những người thợ chân quê làm ra những chiếc bánh thơm ngon cung cấp khắp trong và ngoài tỉnh. Từ những khoảng đất trống trước mỗi nhà hay dọc con đường đất dưới rặng tre quanh làng, bánh tráng được phơi la liệt, phía trong những người thợ thoăn thoắt làm bánh.

Chiếc bánh tráng được làm từ công thức truyền thống. Ảnh: poliva.vn

Làng Đại Lộc sản xuất ra rất nhiều loại bánh tráng. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến: bánh tráng ngọt, bánh tráng mè, bánh tráng dừa và bánh tráng cuốn. Đây đều là các loại bánh tráng truyền thống, là nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực xứ Quảng. Ngày nay, những loại bánh này đã dần quen thuộc và xuất hiện ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Món bánh tráng Quảng Nam - Đại Lộc: Cái "hồn" ẩm thực xứ Quảng

Để có một tấm bánh ngon đòi hỏi người làm bánh phải khéo léo trong việc pha chế nguyên liệu cũng như thao tác tráng bánh trên bếp lò. Gạo mùa lúa mới đảm bảo ba yếu tố thơm, ngon, dẻo. Gạo sau khi vo sạch, ngâm kỹ và thay nước liên tục trong hai ngày, xong đem xay nhuyễn.

Bột gạo bánh sẽ được đổ vào làm khuôn, làm chín bằng hơi nước qua dây chuyền hiện đại. Ảnh: dacsanngon3mien

Thao tác pha bột cũng rất quan trọng. Bột phải trộn thật đều tay để nhuyễn, lượng nước vừa đủ để hỗn hợp bột không được quá lỏng hay quá đặc, ảnh hưởng đến chất lượng bánh. Bột nước còn được lọc qua lược để loại bỏ vỏ trấu lấm tấm, giúp bột bánh trắng mịn hơn. Khi tráng phải nhanh tay quay đều, chậm một tí sẽ chỗ dày chỗ mỏng, sau đó đậy kín vài phút, bánh chín trải ra phên đem phơi nắng.

Bánh tráng được phơi khô bằng ánh nắng mặt trời. Ảnh: poliva.vn

Chiếc bánh mỏng mảnh, dễ rách nên khi phơi phải khéo léo, nhẹ nhàng. Người phơi đợi bánh đủ nắng là xếp lại ngay bỏ vào trong bao, lót lá chuối, lúc bán mới xếp ra ràng, luôn bọc trong bao nhựa để giữ bánh luôn mềm.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng của tấm bánh là thời tiết. Từ xưa đến nay, người Đại Lộc vẫn tranh thủ những ngày trời nắng to để tráng bánh. Một tấm bánh được phơi khô giòn sau khi tráng sẽ dẻo và có hương vị hấp dẫn hơn. Nếu trời mưa mới dùng lò để sấy bằng than hầm, nhưng cách làm này tốn chi phí mua than trong khi bánh không được ngon.

Vì trời không có nắng nên người dân làng bánh tráng Đại Lộc phải sấy bánh bằng than. Ảnh: baoquangnam

Cách thưởng thức món bánh tráng Quảng Nam - Đại Lộc ngon đúng điệu

Bánh tráng Đại Lộc thường dùng để cuốn với thịt heo luộc - món ăn tuy khá quen thuộc, giản dị nhưng lại có sức hút lạ lùng. Cái thú trước tiên là đĩa rau bắt mắt với các vị của rau diếp cá, tía tô, lá hẹ, húng quế, ngò tàu, cải cay, bắp chuối, khế và thêm những lát chuối chát xắt dài, dưa chua, giá sống... Thịt heo thì chọn những thớ thịt ba chỉ còn tươi nguyên. Khi luộc canh lửa sao cho thịt không được chín nhanh hay chậm quá. Thịt luộc có phần mỡ thật trong, mỡ có màu sắc là không đạt yêu cầu.

Các nguyên liệu làm bánh tráng cuốn thịt heo. Ảnh: labanfood.com

Và sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến chén nước chấm làm từ mắm cái cá cơm nhỏ và phải là cá cơm đánh bắt từ bãi ngang biển Hội An, Điện Bàn. Mắm chỉ lấy nước, bỏ xác, thêm chút nước đường, bột ngọt, đặc biệt phải nêm thật cay...

Bát nước chấm đậm vị của món bánh tráng cuốn thịt heo. Ảnh: banhtrangnhubinh

Không chỉ riêng các món Quảng Nam, bánh tráng còn được sử dụng trong rất nhiều món ăn khác nhau. Do đó, khách thập phương có dịp ghé thăm xứ Quảng đều chọn mua bánh tráng về làm quà. Có rất nhiều thương hiệu bánh tráng Đại Lộc nhưng điểm chung là đều giữ được hương vị truyền thống. Một số thương hiệu bánh tráng nổi tiếng có thể kể đến:

• Thương hiệu Bánh tráng Hoàng Đế.

• Thương hiệu Bánh tráng Ái Nghĩa.

• Thương hiệu Bánh tráng Hương Quảng.

• Thương hiệu Bánh tráng Hồ Hưng.

• Thương hiệu Bánh tráng Phượng Hoàng.

Cùng với những đặc sản khác, bánh tráng Đại Lộc đã làm nên cái đẹp của ẩm thực Quảng Nam. Chế biến công phu, sản phẩm chất lượng là lý do khiến bánh tráng nơi đây luôn được đón nhận. Khách thập phương có dịp ghé Quảng Nam đừng quên mua ít bánh tráng ngon về làm quà nhé!