"Tò he mỗi cái một đồng

Em mua một cái cho chồng em chơi.

Chồng em đánh hỏng thì thôi

Em mua cái khác em chơi một mình".

Câu đồng dao phảng phất không gian ký ức một thời, gợi nhớ nét đẹp của những chiếc tò he với sắc màu mê hoặc. Giữa lòng phố thị Sài Gòn, thời gian gần đây những chiếc tò he tưởng chừng biến mất, nay đã trở lại không phô trương mà mạnh mẽ bằng nội lực cuốn hút vốn dĩ chứa đựng, tích lũy từ bao thời gian của món đồ chơi này.