Đà Nẵng: HTX rau an toàn Túy Loan đề xuất nguồn vốn vay ưu đãi cho kinh tế tập thể phát triển bền vững

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 1 trong 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ý kiến, mong muốn của anh Tân cũng là niềm trăn trở của biết bao HTX trước sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường.

Hiện nay, 3 khó khăn mà các HTX thường xuyên gặp phải đó là việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, lực lượng lao động già hóa, đầu ra sản phẩm. Ảnh: T.N.

Theo anh Tân, hiện nay Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, bởi sự cạnh tranh giá cả trên thị trường khiến số lượng đơn hàng giảm dần. Thêm vào đó, HTX đang thiếu nguồn vốn để đầu tư đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ du lịch trải nghiệm và nguồn lực lao động đang ngày một già hóa, nông dân không còn mặn mà với canh tác rau màu, năng suất và sản lượng cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

Được biết, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan có tiền thân từ một Câu lạc bộ trồng rau năm 2002, HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan được thành lập vào tháng 10/2011 với 20 thành viên, gồm 2 hoạt động chính là dịch vụ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, HTX đã nâng lên tổng số 40 thành viên (chính thức và liên kết), với tổng diện tích sản xuất là 6ha.



Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 1 trong 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ảnh: T.N.

Hiện nay, trên cánh đồng rau của HTX rau an toàn Túy Loan có 40 hộ tham gia canh tác hàng chục loại rau quả theo chuẩn PGS, VietGAP như: rau cải, xà lách, mồng tơi, rau dền, rau muống, rau lang, rau thơm, bí đao, khổ qua, dưa leo, mướp, đậu cove, ớt....



Sản lượng rau quả của HTX rau an toàn Túy Loan xuất bán mỗi năm đạt hơn 500 tấn, đem lại doanh thu từ 1-2,9 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 60 lao động. Ảnh: T.N.



Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, ước tính sản lượng rau quả xuất bán mỗi năm đạt hơn 500 tấn. Chủ yếu cung cấp cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn tại thành phố Đà Nẵng như: Co.opmart, Lotte Mart, Trung tâm thương mại Hòa Thọ, Bệnh viện Công an 199, Trường học chất lượng cao Sky-Line... đem lại doanh thu từ 1-2,9 tỷ đồng/năm.



Hoạt động hiệu quả của HTX đã tạo ra một đòn bẩy cho các thành viên HTX, phấn khởi yên tâm về đầu ra, ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng, góp phần tạo việc làm cho 60 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/người/tháng (nhất là lao động lớn tuổi), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tiêu chí 13 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nguồn lực lao động đang ngày một già hóa là khó khăn của nhiều HTX hiện nay. Ảnh: T.N.

Anh Tân bày tỏ: "Để các HTX nông nghiệp thực sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực kinh tế nông thôn, tôi xin kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và liên minh HTX cần có chiến lược và giải pháp tổng thể. Muốn làm được điều này, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân, coi phát triển HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế HTX phát triển; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý HTX. Đồng thời hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh khả thi để tiếp cận các nguồn vốn vay, đặc biệt là vốn vay ưu đãi...".