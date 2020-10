Một ngôi làng 80 hộ dân ở Quảng Nam bị bão số 9 đánh tan tành, cô lập với bên ngoài

Chiều qua (30/10), sau hơn 2 ngày nỗ lực thông tuyến, chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam mới dần tiếp cận được các xã vùng cao, vùng sâu bị cô lập của huyện, trong đó đã tiếp cận được ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập tại xã Trà Bui.

Vượt hàng giờ trên sông bằng ghe mới vào được ngôi làng có 80 hộ dân bị bão số 9 đánh tan tành, cô lập với bên ngoài - Video Tuấn Tú

Ngôi nhà của người dân bị nước lũ cuốn trôi chỉ còn lại ngổn ngang vật dụng

Sau hơn 2 giờ đi bằng ghe máy dọc lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đoàn công tác của UBND huyện Bắc Trà My mới đến được thôn 6 xã Trà Bui - ngôi làng có hơn 80 hộ dân bị cô lập. Nhờ được di dời kịp thời nên các hộ dân tại thôn 6, xã Trà Bui không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại đây 5 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và 5 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi gần hết; 34 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng, 3 ngôi nhà bị sạt lở đất ảnh hưởng nặng nề.

Thanh niên trong làng đang tìm cách vận chuyển một số đồ dùng thiết yếu.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thôn 6 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) cho biết: "Ngày 28/10, bão số 9 đổ bộ gió rất mạnh, nước lũ thì đến nhanh, bà con chỉ kịp chạy thật nhanh chớ không kịp mang theo gì cả. Trong mấy ngày vừa qua, không có thông tin, đèn điện gì, đường sá sạt lở".

Khi nước lũ rút đi, cùng nhóm thanh niên trong làng kéo tạm một sợi dây qua ngang sông để người trong làng có thể bám víu cho an toàn khi di chuyển qua lại. Anh Hồ Thanh Trân (thôn 6 xã Trà Bui, Bắc Trà My) kể lại: "Mấy chục năm qua, chưa bao giờ mưa to, gió lớn như vậy. Có bao giờ nước ngập qua cây cầu treo ni đâu, vậy mà chiều hôm đó nước lũ dâng mạnh cuốn luôn cây cầu đi trong chốc lát".

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các ngôi nhà bị lũ cuốn trôi

Hiện nay, tuyến đường ĐH 8 Trà Đốc đi Trà Bui đã bị sạt lở nhiều điểm nghiêm trọng với khối lượng đất đá khoảng trên 3.000m3, các phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Chiếc cầu treo duy nhất để người dân trong thôn qua lại, vận chuyển hàng hóa đã bị nước lũ cuốn trôi. Trong nhiều ngày qua, các hộ dân nơi đây không có điện sinh hoạt, điện thoại liên lạc bị cắt đứt.

Một ngôi làng ở Trà Bui đã bị lũ cuốn trôi khiến 80 hộ dân bị cô lập

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: "Trà Bui là một trong những địa phương bị thiệt hại rất nặng nề của huyện Bắc Trà My. Hiện nay, lãnh đạo huyện cũng đã trực tiếp đến các xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka để kịp thời nắm bắt tình hình đời sống của người dân địa phương. Đặc biệt, là đến các thôn, xóm đang bị cô lập. Trước mắt, địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ lương thực, nước uống cho bà con. Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ y tế, thuốc men để phòng tránh dịch bệnh bùng phát trong mưa lũ".

Trước mắt, UBND huyện Bắc Trà My đã hỗ trợ mỗi người dân bị trôi nhà cửa 1 triệu đồng. Cùng với đó, huyện tiếp tục có phương án hỗ trợ lương thực nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn, không để người dân phải thiếu đói do chia cắt.

Bên cạnh đó, tại huyện Nam Trà My đã bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 11 hộ dân thôn 1, xã Trà Leng làm 20 người chết và mất tích

Như Dân Việt thông tin, chiều 28/10 một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, có 53 người bị nạn, trong đó cứu được 33 người, 20 người chết và mất tích. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân.