Thông tin ban đầu vụ một người nước ngoài bị đâm tử vong: Vào khoảng 21h ngày 3/9, một thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo cãi nhau với người trong gia đình mình trên đường D39, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An.

Đối tượng sau đó đã chạy ra ngoài đường D39 lao vào ôtô chở một người đàn ông nước ngoài đang đậu trước cửa hàng thực phẩm.

Khi người nước ngoài ra nhắc nhở thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nam thanh niên sau đó đã về phòng trọ lấy hung khí ra đâm gục người nước ngoài.

Hiện trường vụ một người nước ngoài bị đâm tử vong. Ảnh: Dương Bình

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Đến rạng sáng nay, Công an thành phố Thuận An và các đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng này.