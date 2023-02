Một số công ty đã thay thế nhân viên bằng ChatGPT, bất chấp cảnh báo nghiêm trọng

Kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã có mặt ở khắp mọi nơi: nó xuất hiện rải rác các nguồn cấp dữ liệu Twitter, làm lộn xộn các email quảng cáo, khơi mào các cuộc tranh luận về đạo đức trong trường học và tòa soạn, thâm nhập vào các cuộc thảo luận trên bàn ăn tối, và một điều không thể tránh khỏi là dường như nó đã len lỏi vào hoạt động kinh doanh quan trọng của các công ty.

OpenAI ban đầu ra mắt ChatGPT vào cuối tháng 11/2022, nhưng chatbot trí tuệ nhân tạo đã phát hành ổn định vào đầu tháng 2/2022. Đầu tháng này, nền tảng tư vấn việc làm Resumebuilder.com đã khảo sát 1.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng hoặc dự định sử dụng ChatGPT.

Nền tảng này phát hiện ra rằng, gần một nửa số công ty đã triển khai chatbot AI này. Và khoảng một nửa trong nhóm khảo sát này cho rằng, công cụ ChatGPT đã thay thế nhân viên tại công ty của họ.

Stacie Haller, Trưởng Cố vấn Nghề nghiệp của Resumebuilder.com cho biết: "Có rất nhiều sự phấn khích về việc sử dụng ChatGPT. Vì công nghệ mới này chỉ mới phát triển ở nơi làm việc, nên người lao động chắc chắn cần phải suy nghĩ về việc nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến trách nhiệm trong công việc hiện tại của họ. Kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy các nhà tuyển dụng đang tìm cách hợp lý hóa một số trách nhiệm công việc bằng ChatGPT".

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng ChatGPT nói với ResumeBuilders.com cho biết, công ty của họ đã sử dụng ChatGPT vì nhiều lý do, bao gồm 66% để viết mã lập trình, 58% để viết quảng cáo và tạo nội dung, 57% để hỗ trợ khách hàng và 52% để tóm tắt cuộc họp và các lý do khác.

Trong quá trình tuyển dụng, 77% công ty sử dụng ChatGPT cho biết họ sử dụng nó để giúp viết mô tả công việc, 66% để soạn thảo yêu cầu phỏng vấn và 65% để trả lời các đơn đăng ký xin tuyển dụng.

"Nhìn chung, hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều ấn tượng với công việc của ChatGP", đại diện ResumeBuilder.com đã viết trong một thông cáo báo chí. "55% nói rằng chất lượng công việc do ChatGPT tạo ra là 'tuyệt vời', trong khi 34% nói rằng nó 'rất tốt'".

Nhưng ChatGPT chắc chắn có vấn đề

Khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp háo hức về tiềm năng của ChatGPT, không phải không có những lời chỉ trích về nó, bao gồm những lo ngại về gian lận và đạo văn, phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, tính chính xác và các câu hỏi tổng thể về cách nó được đào tạo để học. Ian Bogost của The Atlantic cảnh báo rằng, nó nên được coi như một món đồ chơi chứ không phải là một công cụ, và Kevin Roose, chuyên gia công nghệ của tờ New York Times, nói rằng phiên bản AI mới của Microsoft cho công cụ tìm kiếm Bing được hỗ trợ bởi ChatGPT của OpenAI khiến anh ấy cảm thấy "rất bất an" và "thậm chí là sợ hãi".

Một số công ty đã thay thế nhân viên bằng ChatGPT, bất chấp cảnh báo nghiêm trọng! Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng đã từng cảnh báo rằng, không nên dựa vào ChatGPT cho "bất kỳ điều gì quan trọng" và trong một loạt tweet gần đây đã bày tỏ lo ngại về những mối nguy hiểm do công nghệ AI gây ra—và các bước lặp lại sau đó—nói rằng, anh ấy lo lắng mọi người trong tương lai sẽ nhìn họ như thế nào".

"Giống như công nghệ đã phát triển và thay thế người lao động trong vài thập kỷ qua, ChatGPT có thể tác động đến cách chúng ta làm việc. Giống như tất cả các công nghệ mới, việc sử dụng ChatGPT của các công ty sẽ liên tục phát triển còn hiện tại nó mới chỉ ở giai đoạn đầu", Stacie Haller, Trưởng Cố vấn Nghề nghiệp của Resumebuilder.com nói trong một tuyên bố.

"Mô hình kinh tế để sử dụng ChatGPT cũng đang phát triển", Stacie Haller tiếp tục. "Sẽ rất thú vị khi xem điều này diễn ra như thế nào về mặt tiết kiệm cũng như tổ chức lại một số công việc nhất định trong các công ty".

Gần như tất cả các công ty sử dụng ChatGPT cho biết, họ đã tiết kiệm được tiền khi sử dụng công cụ này, với 48% cho biết họ đã tiết kiệm được hơn 50.000 đô la và 11% cho biết họ đã tiết kiệm được hơn 100.000 đô la.

Trong số các công ty mà ResumeBuilder.com xác định là doanh nghiệp sử dụng chatbot, 93% cho biết họ có kế hoạch mở rộng việc sử dụng ChatGPT và 90% giám đốc điều hành cho biết trải nghiệm ChatGPT có lợi cho người tìm việc—trước khi nó chưa thay thế công việc của họ.

ChatGPT sẵn sàng cập nhật thông tin y tế: Sẽ tốt hơn hay sẽ là điều tồi tệ hơn?

Giờ đây, ChatGPT và các công cụ xử lý ngôn ngữ tương tự hứa hẹn sẽ hỗ trợ chăm sóc y tế một lần nữa, cung cấp cho bệnh nhân nhiều dữ liệu hơn so với tìm kiếm trực tuyến đơn giản, và giải thích các tình trạng cũng như phương pháp điều trị bằng ngôn ngữ mà những người không chuyên có thể hiểu được.

Đối với các bác sĩ lâm sàng, những chatbot này có thể cung cấp một công cụ động não, bảo vệ khỏi những sai lầm và giảm bớt một số gánh nặng khi điền vào giấy tờ, điều này có thể làm giảm bớt tình trạng kiệt sức và cho phép bệnh nhân được gặp gỡ bác sỹ nhiều hơn. Nhưng đó là một từ "NHƯNG" lớn, bởi thông tin mà các trợ lý kỹ thuật số này cung cấp có thể không chính xác và gây hiểu lầm hơn so với các tìm kiếm cơ bản trên internet.

ChatGPT sẵn sàng cập nhật thông tin y tế: Sẽ tốt hơn hay sẽ là điều tồi tệ hơn? Ảnh: @APF.

Emily Bender, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Washington, cho biết: "Tôi không thấy tiềm năng của nó trong y học". Cô ấy nói, theo thiết kế của chúng, những công nghệ ngôn ngữ lớn này là những nguồn thông tin y tế không phù hợp.

Những người khác lập luận rằng các mô hình ngôn ngữ lớn có thể bổ sung, mặc dù không thay thế, chăm sóc chính. Katie Link, một kỹ sư máy học tại Hugging Face, một công ty phát triển các công cụ học máy hợp tác, cho biết: "Vẫn rất cần một con người trong hạng mục hỗ trợ này".

Link, người chuyên về chăm sóc sức khỏe và y sinh học, cho rằng một ngày nào đó chatbot sẽ hữu ích trong y học, nhưng giờ thì nó vẫn chưa sẵn sàng. Và liệu công nghệ này có nên được cung cấp cho bệnh nhân, cũng như các bác sĩ và nhà nghiên cứu hay không và mức độ quản lý của nó vẫn là những câu hỏi mở.