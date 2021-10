Mùa đông, đừng vội di chuyển cây cảnh này vào nhà, càng lạnh hoa nở càng đẹp

Sau khi kết thúc mùa thu, nhiều loại cây cảnh cần chuyển vào trong nhà, nơi ấm áp hơn để chúng khỏi chết cóng như hoa trường thọ, hoa giấy, càng cua, hoa trà.

Nhưng một số loại cây cảnh lại cần được "làm lạnh". Bởi vì những loài cây này sẽ nở hoa đẹp hơn trong năm mới nếu bạn để chúng ở nhiệt độ mùa đông lạnh lẽo.

Việc bón lá có nghĩa là cây cần trải qua quá trình nhiệt độ thấp để chuyển từ trạng thái sinh trưởng sang trạng thái ra hoa và kết trái, đây là mùa xuân thứ hai để cây ra hoa và đậu quả tốt hơn.

Cây cảnh: Phong lan

Nhiệt độ tốt nhất để phong lan ra hoa là 4-10 độ C, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình "thai nghén" của hoa lan.

Lan quân tử

Lan quân tử cũng là cây cảnh phát triển tốt và nở hoa đẹp ở nhiệt độ 4-10 độ C. Nếu nhiệt độ thấp hơn thì bạn phải chú ý tưới nước cho cây để cây được phát triển tốt nhất.

Cây cảnh: Dành dành

Mùa đông lạnh đối với cây cảnh này hòa toàn không đánh lo. Nhiệt độ phát triển tốt nhất của cây dành dành là 10-12 độ C và nhiệt độ tối thiểu không được thấp hơn 0 độ C.

Cây cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu nở từ tháng 6-8. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất của tú cầu là 18-28 độ C.

Vì vậy nhiệt độ ngủ đông của tú cầu cần khống chế dưới 10 độ C và nhiệt độ tối thiểu không được thấp hơn 5 độ C, vì ở 5-7 độ C rất thích hợp cho quá trình phân hóa nụ của tú cầu.

Các loại cây cảnh cho quả

Cây ăn quả bonsai, chẳng hạn như táo, táo, lựu, sung... có thể trực tiếp để ngoài trời lạnh vào mùa đông mà không cần di chuyển chúng vào trong nhà.

Bạn hãy đặt cây ăn quả bonsai ngoài trời nắng, bón lót phân hữu cơ như phân cừu, phân gà trước mùa đông. Nếu thấy đất khô thì cần tưới nước thật đẫm.

Cây cảnh: Thu hải đường

Với các loại cây thu hải đường, tập tính sinh trưởng và phương thức sinh sản của chúng rất giống nhau nên sau mùa đông, bạn không cần di chuyển chúng trong nhà.

Bạn hãy đặt chúng ở nơi có ánh sáng, hãy để chúng rụng lá tự nhiên, nếu thấy đất khô thì tưới nước. Điều này sẽ thúc đẩy chúng nở nhiều hoa hơn.

