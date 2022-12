Mùa đông, trồng 6 cây cảnh phú quý này trong nhà, hoa nở đầy chậu, phúc lộc tưng bừng

Mùa đông heo hút, giá lạnh nhưng may mắn có những cây cảnh nở hoa rực rỡ trong nhà, mang mùa xuân ấm áp vào trong nhà bạn.

Nếu bạn thích trồng hoa, cây cảnh có thể lựa chọn 6 loại hoa phú quý, may mắn này. Đây là những loài hoa không chỉ nở rực rỡ trong mùa đông mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Những chậu hoa nở rộ sẽ cho bạn không khí lễ hội, chuẩn bị đón xuân mới tốt lành, phúc lộc dồi dào. Hãy xem đó là những cây cảnh nào nhé!

Cây cảnh: Sống đời có nhiều loại, màu sắc hoa rực rỡ

1. Cây cảnh: Sống đời

Sống đời (Kalanchoe) là cây cảnh đặc biệt ưa thích của các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vì nở rộ đúng vào dịp lễ hội này, đồng thời có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp.

Ngày Tết gia đình thường đặt cây sống đời như lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó là ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên. Đặt chậu cây sống đời trong nhà tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc.

Nuôi cây cảnh sống đời vào mùa đông, cho chúng "ăn ngon", "ăn no", bạn sẽ có những bồn hoa bung nở rực rỡ nhất.



Hoa sống đời nở kéo dài từ mùa đông tới mùa xuân. Một số bạn nuôi cây cảnh sống đời mà không nở hoa là do bạn đã không bón đủ phân cho chúng.

Trời lạnh, chỉ cần nhiệt độ trên 6 độ C sẽ không ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây cảnh này. Bạn hãy tưới phân lân và kali cho hoa sống đời nửa tháng một lần, tưới đẫm đất chậu.

Vào mùa đông, nên tưới hoa sống đời vào buổi trưa sẽ thích hợp hơn. Sau đó duy trì môi trường đầy đủ ánh sáng, có lợi cho từng nhánh hoa nở rộ, nở thành chậu một lần rất đẹp và lễ hội.



Cây cảnh: Hoa trà

2. Cây cảnh: Hoa trà

Cây cảnh hoa trà (Camellia) đặt ở ban công ngoài việc trang trí mà còn ngặn chặn những hung khí, đón vượng khí vào nhà đem lại sự an lành, may mắn. Chậu hoa trà màu đỏ lại thể hiện sự may mắn lạc quan. Đây là loài hoa được các gia đình ưa thích trưng bày trong nhà vào dịp Tết.

Hoa trà xinh đẹp là một loài hoa rất đáng yêu vào mùa đông và mùa xuân. Hoa của nó rất to, màu sắc tươi tắn và đẹp, đặt ở nhà thì siêu đẹp.

Hoa trà không sợ lạnh và nụ hoa chỉ nở sau khi trời giá rét. Muốn cây cảnh hoa trà được phát triển tót nhất cần đưa chúng ra ngoài trời, nửa tháng tưới phân kali dihydrophotphat một lần.

Trong thời tiết lạnh, bạn có thể chọn tưới phân bón vào buổi trưa khi đất chậu hơi khô, sau đó tưới lại vào ngày hôm sau. Điều này sẽ giúp hoa trà nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng và vận chuyển chúng lên chồi.

Kết hợp với môi trường đủ ánh sáng cây cảnh sẽ đâm chồi nẩy lộc. Những bông hoa nở lớn và đầy màu sắc, rất lễ hội và mang ý nghĩa tốt lành.

Cây cảnh: Thụy hương

3. Cây cảnh: Thụy hương

Cây cảnh thụy hương (Daphne odora) cũng là loài hoa ngày Tết rất đẹp, được lòng những người yêu hoa. Cây cảnh cảnh này có hoa rất đẹp, hương thơm dễ chịu. Trồng cây cảnh này trong nhà sẽ tốt cho phong thủy, cũng có ngụ ý "vàng bạc đầy nhà".

Vào mùa đông, muốn chăm sóc cây cảnh thụy hương để chúng nở những bông hoa đẹp, bạn cần phải bón chất dinh dưỡng đầy đủ. Đừng để đất quá cằn cỗi, nếu không, việc ra hoa sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn muốn bón thúc cho cây cảnh này cần bón bằng một loại phân bón có hàm lượng phốt pho cao, với tần xuất 1-2 lần/tháng.

Bạn cần tưới nước và giữ cho đất chậu hơi ẩm, không quá khô hoặc quá ẩm. Nếu đất trồng hoa quá khô hoặc quá ẩm ướt sẽ dễ làm cây cảnh thụy hương phát triển kém và ảnh hưởng đến việc ra hoa.

Đông thời cần cung cấp một môi trường đủ ánh sáng cho thụy hương. Chỉ cần chăm sóc tốt, cây cảnh thụy hương sẽ nở hoa từ mùa đông sang mùa xuân, mang tín hiệu của lễ hội rực rỡ và điềm lành đầu năm mới.

Cây cảnh: Lan quân từ

4. Cây cảnh: Lan quân từ

Lan quân tử (Clivia) là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc. Đây cũng là cây cảnh được ưa thích trong dịp Tết nguyên đán.



Để chăm sóc cây cảnh lan quân tử trong mùa đông, nhất thiết phải cung cấp đẩy đủ chất dinh dưỡng cho nó.

Vì thời tiết lạnh có lợi cho sự phân hóa nụ hoa, nhưng mũi tên hoa rất dễ bị kẹp, không chui ra được nếu không đủ chất dinh dưỡng. Nếu bạn những mũi tên hoa của chúng vươn lên cao và nở đẹp thì cần bón phân đầy đủ.

Để làm cho hoa lan quân tử vươn cao, hãy sử dụng phân lân và kali nửa tháng một lần, đồng thời cung cấp ánh nắng mặt trời đầy đủ.

Về việc tưới nước, bạn cần đợi cho đến khi đất trong chậu hơi khô, sau đó đổ một lượng nước thích hợp để giữ độ ẩm cho đất trong chậu, giúp cây không bị "kẹt hoa". Tuy nhiên, bạn cần để nhiệt độ phòng trên 8 độ C thì hoa mới to và đẹp.

Những chiếc lá rất đẹp và những bông hoa có nhiều màu sắc của cây cảnh, trông có vẻ lễ hội và tốt lành.

Cây cảnh: Hoa nhài mùa đông

5. Cây cảnh: Hoa nhài mùa đông

Hoa nhài mùa đông (Jasminum nudiflorum) nở vàng óng, rực rỡ lóa mắt. Hoa nhài vàng có màu vàng tượng trưng cho vinh hoa phú quý, tiền tài. Trồng hoa nhài vàng tại nhà vườn giúp mang lại vận may, đem tài lộc về với gia đình.

Thời kỳ ra hoa là từ cuối mùa đông đến mùa xuân. Khi hoa nở, toàn bộ các nhánh cây đều nở hoa, không có lá, nhìn cực kỳ lễ hội, vui tươi.

Hoa nhài mùa đông có thể trồng ở ngoài vườn, trong nhà hoặc đặt ngoài ban công. Cây cảnh này không sợ lạnh vào mùa đông, nó mang nắng ấm vào nhà, khiến ngôi nhà bừng bừng sức sống, rất tốt lành.

Để trồng hoa nhài vào mùa đông, bạn có thể vùi phân cừu đã hoai mục và phân xương xung quanh chậu đất, tưới nước kỹ, không để tích nước và đặt cây cảnh ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời.

Nếu đặt trong phòng khách trước Tết, hãy giữ nhiệt độ phòng khoảng 15 độ C, bón phân kỹ càng trong khoảng nửa tháng, hoa nhài mùa đông sẽ nở rất đẹp.

Cây cảnh: Lan càng cua

6. Cây cảnh: Lan càng cua

Lan càng cua (Christmas Cactus) là loài hoa đẹp nở vào mùa đông, đặc biệt là chậu lan càng lớn già được ghép, nở từng lớp trông rất đẹp mắt. Cây cảnh này được xem là đem lại sư may mắn và điều tốt lành, rất được ưa chuộng bày trong nhà vào dịp năm mới.

Để chăm sóc cho cây cảnh này, sau khi thời tiết chuyển lạnh, bạn cần bồi bổ cho lan càng cua, đồng thời không được để trong bóng râm như mùa hè, nếu không cây cảnh sẽ không nở hoa.

Chúng ta cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự ra hoa, đó là kali dihydrogen photphat, pha với nước theo hướng dẫn rồi phun lên lá hoặc đổ vào đất.

Nhưng chỉ bón phân thôi là chưa đủ. Do thời tiết lạnh nên cần phơi nắng nhiều hơn để lá cây cảnh lan càng cua có thể quang hợp và mọc đầy nụ hoa, như vậy mới có thể nở rộ cả chậu.

(Theo Inf.news)