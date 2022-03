Mưa gió lớn bất thường gây thiệt hại nặng nề tại Phú Yên

Ngày 31/3, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên cho biết, từ tối 30/3, khu vực tỉnh này có mưa to, gió mạnh do ảnh hưởng vùng áp thấp. Nhiều vùng ven biển có sóng lớn, triều cường dâng cao, xâm nhập sâu vào đất liền, gây thiệt hại nặng nề.

Lồng bè thủy sản, tàu thuyền bị sóng đánh trôi dạt tại vùng biển An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Văn An



Theo ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, chỉ qua một đêm, địa phương đã có 20 tàu thuyền của ngư dân bị chìm tại các xã: An Hòa Hải, An Chấn, An Ninh Đông... Cùng lúc, trên 2.000 lồng và 100 bè ươm nuôi tôm hùm tại địa phương đã bị sóng lớn cuốn trôi. Ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Người dân cùng lực lượng cứu hộ tàu thuyền bị sóng đánh chìm. Ảnh: Văn An

Trong khi đó, theo UBND TP.Tuy Hòa, đã có 30 tàu thuyền của ngư dân xã An Phú bị sóng lớn đánh chìm. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang cùng người dân địa phương trục vớt, sửa chữa các tàu thuyền bị chìm. Công việc cứu hộ đang hết sức khó khăn trong điều kiện triều cường còn rất mạnh.

Xe múc được điều động để cứu tàu bị chìm dạt ở bờ biển Phú Yên. Ảnh: Văn An

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh cũng đã có trên 10.300ha lúa Đông Xuân sắp thu hoạch bị ngập nước, ngã đổ, thiệt hại nặng tại các huyện: Tuy An, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, thị xã Đông Hòa, TP.Tuy Hòa...

Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, bảo vệ người và tài sản tại các địa bàn xung yếu, nguy cơ cao.